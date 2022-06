Rodolfo Hernández rechaza que pongan en duda desaparición de su hija

En 2004, la guerrilla del Eln habría secuestrado a la hija de Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros. Foto: José Torres

El debate presidencial en las últimas semanas ha pasado al juego sucio entre campañas. Tanto así que se han enfocado en poner en duda el lugar de nacimiento de los candidatos y en otros temas más personales. En este caso, desde el petrismo, sobre todo algunos influenciadores adscritos a esta campaña, han llegado a cuestionar el secuestro y la desaparición de la hija de Rodolfo Hernández por parte del Eln.

El ataque comenzó por un supuesto comunicado del grupo guerrillero que negaba su autoría en el crimen y se ahondó cuando publicaciones periodísticas y tuiteros informaron que la cédula de Juliana Hernández Oliveros seguía activa y tenía propiedades a su nombre. Esto sirvió de insumo para que influencers cercanos al petrismo comenzaran a idear disparatadas tesis como que la mujer estaba realmente en un centro psiquiátrico o que solo estaban ocultando su domicilio como parte de la campaña.

Ante tales comentarios revictimizantes, Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros, esposa del candidato, sacaron un comunicado aclarando la situación y pidiendo respeto por su tragedia familiar. “En atención a los comentarios mal intencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar, como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y que los grupos armados responsables de su desaparición no volvieran a entregar pruebas de supervivencia”, reza el comunicado.

En este mismo sentido, Hernández y su pareja señalan que estuvieron en espera de noticias de su hija, pero ante los tantos años desaparecida, “se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento”. Esto lo expresaron para señalar que la cédula sigue vigente debido a que aún no hay pronunciamiento de la justicia y, por ende, también siguen los bienes figurando a nombre de Juliana Hernández.

“En política no todo se vale, por lo que reiteramos nuevamente la invitación a nuestros detractores para que respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas”, concluyó la pareja en el corto comunicado.

El tema del secuestro y desaparición de la hija de Hernández ha sido un asunto sensible de la campaña. Una cadena de televisión fue cuestionada luego de que mostrara la foto de la joven desaparecida y cuestionara a Hernández de si sería capaz de negociar con el Eln, grupo que posiblemente la secuestró. Luego, varias semanas después, el tema volvió a salir a la palestra pública luego de que Gustavo Petro diera “like” a trinos en los que se criticaba a Rodolfo Hernández por no haber pagado el rescate de su hija. Al ser un tema, tan delicado, Socorro Oliveros ya había pedido en una carta que no se siguiera usando para ataques de la campaña.