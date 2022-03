Roy Barreras y David Racero liderarán coalición del Pacto Histórico en el Congreso

Bancada del Pacto Histórico para el Congreso 2022-2026. Foto: Pacto Histórico

Por primera vez, la bancada electa del Pacto Histórico se reunió este jueves para hablar con miras a la primera vuelta presidencial y lo que le apostarán una vez se posesionen en el Congreso. En ese sentido, anunciaron que buscarán desde el Legislativo conformar una coalición de fuerzas alternativas y progresistas que le brinde gobernabilidad a Gustavo Petro, en caso de resultar elegido presidente.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Para esta tarea, asignaron a Roy Barreras y David Racero. “Desde hoy esta bancada del Pacto Histórico oficializa los acercamientos, los diálogos, los cafés que vamos a tomarnos con todas las fuerzas políticas y sociales que quieran ganar en primera vuelta junto a Gustavo Petro y Francia Márquez, queremos construir la nueva nación del arcoíris, donde todos quepamos, con el liderazgo de Roy en Senado y el mío en la Cámara”, dijo Racero en una declaración a medios.

“Construiremos mayorías parlamentarias que tendrán que convertirse en mayorías del gobierno. Priorizando el Partido Verde y los tres partidos de origen liberal que acompañaron el Acuerdo de Paz y crearon la institucionalidad de la paz. Serán partido de gobierno, queremos invitarlos a esa coalición y trabajaremos en eso, para ganar hay que sumar y, aun ganando, para gobernar también hay que sumar”, dijo el senador Barreras.

En ese sentido, Barreras aprovechó los micrófonos para pedirle una cita a César Gaviria, presidente del Partido Liberal, y quien ayer anunció que rompía los diálogos con el Pacto Histórico, al sentirse insultado por Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro. Para el senador hay que hablar con todas las fuerzas, así como se negoció con las Farc.

Aunque Racero y Barreras serán los voceros en ese sentido, la representante María José Pizarro, electa senadora para el Congreso 2022-2026, dijo que eso no significaba que las mujeres estaban atrás. “Roy, David, las mujeres no vamos a estar atrás, vamos a estar adelante, acá hay una bancada de mujeres poderosísima. Y decirles al país y a los compañeros que se acostumbren que las mujeres llegamos y nos vamos a quedar”, comentó.

Hablando de las mujeres, en la declaración se reconoció la elección de mujeres como Martha Peralta, mujer wayúu y la más joven que integrará el Senado; Aida Quilcué, líder nasa; y Dorina Hernández, primera palenquera que integrará el Congreso. “Ya no queremos más ser legisladas, queremos legislar por las causas populares”, agregó Peralta.

“Llegó el gobierno para el pueblo con una bancada mayoritaria que legisle para la vida y la paz”, apuntó Francia Márquez, fórmula vicepresidencial. Gustavo Petro no pudo estar en la declaración conjunta, pero habló con los medios cuando llegó al Hotel Tequendama, donde están reunidos. El candidato presidencial compartió que se ha reunido con Dilian Francisca Toro, Germán Vargas Lleras y otros líderes políticos para hablar sobre los cambios que requiere el país. “Ya tengo ganas de salir de Bogotá y empezar mi recorrido porque el diálogo fundamental es con el pueblo”, manifestó.

Más: César Gaviria dice no a alianza con el Pacto Histórico.

Sobre lo ocurrido con César Gaviria en las últimas horas, comentó que no ha hablado con él y que no le atribuye su disgusto a que no le dieran la fórmula vicepresidencial al Partido Liberal. A su juicio, en el fondo es un temor al cambio. “Hay que vencer el miedo, la libertad es vencer el miedo”, concluyó, prometiendo que se sentará con todas las personas que se lo permitan.