Seis puntos clave para entender los resultados del 13 de marzo

Las personas se acercan a último minuto a los puestos de votación. Foto: JOAQUIN SARMIENTO

Las elecciones al Congreso del pasado domingo marcaron varios hitos en nuestra historia política reciente; una votación histórica para la izquierda, un crecimiento de la participación femenina en el congreso y la expresión del voto castigo que hizo perder terreno a los partidos de Gobierno. Sin embargo, nos deja también asuntos que no debemos perder de vista quienes promovemos el fortalecimiento de la democracia como una sensación de polarización, y un alto nivel de abstencionismo.

Para resaltar los liderazgos del movimiento social que lograron llegar al Congreso. Pero, por otro lado, es preocupante la cantidad de denuncias de errores en el preconteo que han denunciado gran parte de los sectores políticos y sociales del país.

Giro a la izquierda

Los resultados del Pacto Histórico al Congreso para estos cuatro años con 16 senadores y 25 representantes a la Cámara, marcan un cambio de paradigma dentro del poder legislativo, pues nunca antes una coalición de izquierda había obtenido ese número de curules. A este cambio en la configuración de los poderes dentro del legislativo hay que sumarle las pérdidas que obtuvieron los partidos partidarios al gobierno (U, Cambio Radical, Centro Democrático) con la pérdida conjunta de 51 escaños.

El diagnóstico, una derecha debilitada en cabeza del Centro Democrático, por cuenta de los problemas de popularidad del gobierno de Iván Duque, que no logró conectar con los reclamos de la juventud en las jornadas de protestas, ni dejó satisfecha a la ciudadanía en su conjunto con la gestión de la pandemia.

Liderazgos sociales que llegaron al Congreso.

Más allá del resultado positivo de Francia Márquez es bueno resaltar los liderazgos sociales que lograron llegar al Senado y a la Cámara de Representantes: Susana Boreal. Robert Daza, Alirio Uribe, Aida Marina Quilcue, José Alberto Tejada, Isabel Zuleta. 7 activistas, la mayoría regionales que, desde sus lugares de origen, han alzado la voz por causas sociales y ambientales, esperemos que desde el Congreso puedan defender sus ideales.

La Registraduría: La gran perdedora

La Registraduría fue uno de los grandes perdedores de la jornada. Desde la noche del sábado y gran parte de la mañana del domingo su página y su aplicación InfoVotantes estuvo caída por lo cual miles de personas no pudieron verificar su lugar y mesa de votación. Del mismo modo fue llamativa la demora para entregar los resultados del preconteo, teniendo en cuenta que hace 4 años a las 8 de la noche ya teníamos conocimiento de cómo había quedado conformado el Congreso.

Además, es muy preocupante las denuncias que ha recibido por la supuesta alteración de los informes de las mesas de los lugares de votación. Es llamativo que el Senador Roy Barreras del Pacto Histórico haya declarado en medios de comunicación que supuestamente han encontrado miles de votos no registrados y que el Registrador o algún alto mando de la entidad no haya salido a hablar a la ciudadanía sobre estas denuncias.

Partidos tradicionales: Más vivos que nunca

A pesar de haber formado parte de la coalición de gobierno el Partido Conservador no se vio afectado por el desgaste del Gobierno de Iván Duque y se mantiene dentro de las principales fuerzas políticas del país, al igual que el Partido Liberal. Algunos analistas han sugerido que esta resiliencia se debe a su flexibilidad ideológica, así como a las estructuras políticas y maquinarias que les permiten depender menos del voto de opinión y les hacen menos vulnerables al voto castigo. En ese mismo sentido, está aún por verse cuál será su alineación respecto al próximo gobierno, un asunto clave para la gobernabilidad, sin importar la orilla ideológica de quien gane.

¿Un congreso paritario?

Las mujeres fueron protagonistas de estas elecciones, no solamente por los resultados en las consultas presidenciales de Francia Márquez (que logró la tercera mejor votación en las consultas, por detrás únicamente de Gustavo Petro y Federico Gutierrez) sino por el aumento en la representación que consiguieron dentro del Congreso.

En comparación con el período anterior, el número de senadoras aumentó en 8, mientras que el número de representantes creció en 17 escaños frente a la Cámara de Representantes actual. En total, el país contará con 79 curules ocupadas por mujeres, 31 en el Senado y 48 en la Cámara de Representantes, lo que implica una participación femenina del 30%.

Aunque esto representa un avance significativo, todavía queda un camino por delante para conseguir una paridad real, en la que las mujeres logremos tener la misma representación dentro de esta corporación y contar con una participación justa e inclusiva. En ese sentido, vale la pena destacar el buen resultado de la lista Estamos Listas, que obtuvo más de 108.000 votos y se perfila como una fuerza política relevante hacia el futuro.

La polarización ¿Sólo un discurso?

Aunque varios analistas de la política han sugerido que el escenario post consultas y la conformación del Senado reflejan que el país continúa profundamente polarizado, desde nuestro análisis, al menos con relación al Congreso, esta no parece ser la realidad. Sabemos, gracias a los resultados, que habrá un cambio en la balanza ideológica del Congreso, pero esto no implica que nos dirijamos hacia un escenario político radicalizado.

Por el contrario, lo que resalta a la vista es que los bloques políticos que marcarán el siguiente cuatrienio aún son inciertos; la composición del nuevo Congreso de la República parece sugerir un escenario de equilibrio entre las fuerzas políticas que obligará al próximo Gobierno a negociar y hacer compromisos de lado y lado del espectro para lograr avanzar en su agenda legislativa; esto no solo permite representar mejor la diversidad ideológica de la ciudadanía colombiana, sino que además garantiza un control legislativo robusto que limite el “Gobierno por decreto” o las prácticas de pupitrazo, moderando, en la práctica a cualquier gobierno radical.

Y ahora…

La misión para este nuevo Gobierno y Congreso va a ser escuchar a la ciudadanía, es importante recalcar que el voto castigo en estas elecciones se dio porque las personas no se sintieron escuchadas durante los estallidos sociales de los últimos años y durante la pandemia del Covid 19. El poder ciudadano va ser importante en estos próximos 4 años, porque estos resultados le muestran a los partidos políticos que la ciudadanía se va a expresar en las urnas si no están de acuerdo con el manejo del país y si sus voces no son escuchadas.

La registraduría por su parte debe mostrar que está preparada para las elecciones presidenciales. Por un lado deberá garantizar que su página web y su aplicación puedan resistir todo el tráfico de usuarios que va a tener, deberá mejorar su velocidad al presentar los resultados del preconteo de votos, y por el otro, y tal vez más importante, deberá organizar unas elecciones en medio de un desprestigio a raíz de todas las denuncias e irregularidades denunciadas desde el 13 de marzo.

*Directora y Fundadora de Movilizatorio