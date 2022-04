Fajardo, Gutiérrez y Gómez cuestionan de nuevo al Pacto por líos de Piedad Córdoba

AME7407. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/02/2022.- La ex senadora colombiana Piedad Córdoba ofrece hoy una rueda de prensa, en Bogotá (Colombia). La exsenadora colombiana Piedad Córdoba, que aspira en las próximas elecciones legislativas a retomar su puesto en el Congreso, denunció este martes que fue víctima de un supuesto chantaje para poder acceder a material comprometedor en el que el embajador colombiano en Washington y funcionarios estadounidenses conspiraban contra ella. Córdoba indicó que recibió mensajes y llamadas supuestamente enviadas desde la embajada colombiana en Estados Unidos en la que se le ofrece un vídeo que involucra, entre otros, al embajador de Colombia en EEUU, Juan Carlos Pinzón, y al representante de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

Un nuevo episodio empantanó la campaña presidencial del Pacto Histórico (PH). Luego del revuelo que suscitó la visita a la cárcel La Picota de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, y la posterior propuesta de perdón social que lanzó el candidato presidencial de ese movimiento, ahora cayó otro torpedo sobre esa campaña: Petro le pidió a Piedad Córdoba, senadora electa por el PH, suspender sus actividades de campaña hasta que se resuelvan los líos jurídicos en los que está inmersa.

Por medio de un comunicado, los partidos que integran la coalición de centro-izquierda anunciaron que la comisión de ética y garantías evaluará el caso de Córdoba, por lo que la congresista electa para el periodo 2022-2026 no podrá continuar acompañando las actividades de campaña de Petro. “La comisión ha recibido la solicitud y aceptación de este procedimiento por parte de la doctora Piedad Córdoba. Con esta decisión, el Pacto Histórico reafirma y demuestra un compromiso con la trasparencia y probidad de sus dirigentes, y examinará cualquier otro caso que se presente”, comunicaron desde el PH.

Las situaciones que tienen en el ojo del huracán a Córdoba, además de las revelaciones que hizo en febrero Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, quien habló sobre presuntos vínculos entre la candidata al Senado y las Farc, son la presunta relación con Alex Saab, quien fuera uno de los principales escuderos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y, el más reciente episodio, la presunta reunión que tuvo con extraditables para ofrecerles beneficios a cambio de apoyo a la campaña del Pacto.

La revelación rápidamente agitó no solo la campaña presidencial. En medio de las medidas que tomó el PH, otros competidores de la contiende presidencial como Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia), Enrique Gómez (Movimiento de Salvación Nacional) y Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza) reaccionaron a los nuevos líos que enredan a la senadora del Pacto.

Minutos antes de ingresar al debate presidencial en la Feria del Libro de Bogotá, Gutiérrez afirmó que Córdoba “no es la única manzana podrida” que hay en el Pacto Histórico y cuestionó los antecedentes jurídicos que tiene la senadora.

Según el exalcalde de Medellín y segundo candidato en intención de voto, según encuestas, la orden que dio Petro de separar a Córdoba de los eventos del PH se debe a que el exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, quien custodió a Maduro, hablará mañana ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y al parecer revelará los nexos que tenía Córdoba con el gobierno venezolano. “Petro, dile la verdad al país, no vengas a hacernos creer que no sabías todo este historial de corrupción, Colombia no te cree”, le dijo Gutiérrez a Petro.

También cuestionó a Petro el sobrino del político conservador Álvaro Gómez Hurtado. “¿Todo lo que ha hecho Piedad Córdoba también fue a sus espaldas?”, le preguntó Enrique Gómez al senador que según encuestas es la primera opción para suceder a Iván Duque en la Casa de Nariño.

Resumen de la semana: Pacto en La Picota de Petro, Francia Márquez con propiedades, no tan empobrecida, más bien sí como la pobre viejecita. El Pollo Carvajal contando lo que todos sabemos y Piedad Córdoba cancelada por su propia campaña por el tema Alex Saab ¿Perdón Social? — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 20, 2022

A su turno, y por medio de su cuenta de Twitter, Fajardo manifestó que los enredos de Córdoba eran de viaja data y que, aún así, desde el Pacto Histórico decidieron sostenerla en la novena casilla de la lista cerrada al Senado. “No es la primera vez que Petro se demora en rechazar apoyos polémicos, como bien lo deben recordar Iván y Samuel Moreno”, dijo el candidato del movimiento de centro del que también hace parte Carlos Fernando Galán, quien con ironía lanzó varios cuestionamientos, como que si “¿ahora dirán que Piedad Córdoba participó en el entrampamiento?”.

“¿Cuándo conoció Petro las sindicaciones jurídicas que se le hacen a Piedad Córdoba? ¿Por qué le pide ahora que se margine de la campaña? ¿Qué información nueva conoce Petro y desde cuándo la conoce?”, manifestó Galán, quien participó en la consulta de la Coalición Centro Esperanza.