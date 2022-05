Fajardo y Hernández, únicos candidatos que rechazaron la amenaza contra Petro

A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como Presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente.🙏🏻

No más odio, no más muerte.

Sí a la vida. pic.twitter.com/AZko53gHoh