“Siento que la democracia está amenazada”: Efraín Cepeda

Efraín Cepeda aseguró que desechó su candidatura presidencial por falta de recursos.

El Partido Conservador ostenta el récord de haber tenido entre sus filas al senador que más tiempo estuvo en el Congreso: Roberto Gerlein. Casi 50 años en la misma curul. Aunque es un récord casi imbatible, la colectividad también podría poner el segundo en el ranquin con Efraín Cepeda. El senador barranquillero cumplió recientemente 30 años en el Legislativo y, si sale otra vez elegido en este 2022, podría llegar a los 34 años en su curul. Una elección que viene apalancada al ser el cabeza de lista de la colectividad del trapo azul.

Sin embargo, Cepeda se trata de desprender de la imagen del antiguo cacique barranquillero y asegura que las cuentas pararán en 2026, pues no ha olvidado su intención de aspirar a la jefatura del Estado. En diálogo con El Espectador, confirmó que volverá a buscar en la próxima elecciones el aval conservador para las presidenciales, pues es un objetivo que solo aplazó a favor del senador David Barguil, debido a que supuestamente no encontró los recursos suficientes para lanzarse.

Aunque la aspiración de llegar a la Casa de Nariño sigue viva, Efraín Cepeda intentará regresar al Legislativo en 2022 con la meta de hacerle contrapeso a los movimientos y partidos alternativos que han cogido cada vez más fuerza, dice. A su consideración, algunas de las propuestas de este espectro pueden terminar siendo contraproducentes para el país. Asimismo, el objetivo pasa por extender los programas sociales creados durante la pandemia, dado que ha mermado la situación de salud pública, pero aún se mantienen sus efectos en la economía.

¿Por qué, después de casi 30 años en el Congreso y querer aspirar a la Presidencia, termina buscando la reelección en el Senado?

La verdad es que el momento era difícil, sobre todo para la financiación de la campaña. Saliendo de la pandemia, las empresas están golpeadas y por eso opté por continuar en el Congreso. Quizá podemos volver a aspirar a la Presidencia dentro de cuatro años, pero igual decidí regresar al Congreso, porque el momento es difícil. No podía dar un paso al costado y no ir cuando siento que la democracia está amenazada. Siento que mis hijos y mis nietas me hubieran preguntado por qué no me quedé luchando por lo que creo, los programas sociales.

En el gobierno de Andrés Pastrana creamos Familias en Acción y en estos 20 años hemos beneficiado a más de 21 millones de personas. Eso nos sirvió para la propuesta de Ingreso Solidario y profundizarlo más y más. También hemos hecho que el presupuesto de la educación sea el más grande que jamás se ha destinado. Pero aún falta, porque solo destinamos poco más de cuatro puntos del PIB cuando otros países de la OCDE destinan casi siete. Hemos logrado la gratuidad de la educación, pero debemos llevar la educación a la periferia, y mientras tanto otorgar un subsidio de transporte para que lleguen los jóvenes a los centros poblados donde están los centros educativos.

¿Qué les responde a los que dicen que ser cabeza de lista es un premio de consolación debido a que Barguil le ganó la aspiración presidencial?

Tenía más puntos que Barguil en las encuestas, pero me bajé de la campaña por temas de financiación. Además, los que propusieron a David Barguil como candidato fueron mis dos representantes: Juan Carlos Wills y Armando Zabaraín. Entendimos que él tenía posibilidades y yo no podía ser irresponsable de meterme a una campaña y quedarme sin recursos para financiarla.

Asegura que la democracia está en riesgo, ¿por qué lo dice? ¿Es por la posible llegada mayoritaria de un sector del progresismo?

Siento que aquí puede llegar a un sistema político parecido a los de Perú y Chile. Además, ya conocemos los resultados en Venezuela, Nicaragua y Argentina. Las afectaciones han sido muchas. Lo de Venezuela solo hay que ver la diáspora por el mundo. Uno mira a Perú, que su presidente ganó con el 60 % de los votos, pero hoy no alcanza ni el 18 % de popularidad. La gente encuentra que una cosa es el discurso y otra los hechos.

El sector político del que hablo ya comenzó a proponer una reforma a la constitución y seguramente propondrá elecciones presidenciales indefinidas. Yo prefiero un régimen democrático con un presidente cada cuatro años y que nos la disputemos distintos sectores. En cambio, cuando esos sectores llegan al poder, es muy difícil que lo dejen. Así se va perdiendo la democracia.

Se hace cuentas de que lleva 30 años en el Congreso y hasta lo comparan con Roberto Gerlein. ¿Por qué seguir y no darles la oportunidad a los jóvenes?

Cuando uno ve los congresos y cortes del mundo se puede dar cuenta de que hay una combinación de juventud y otros con mucha trayectoria política. Creo que esa combinación es muy importante. De hecho, mi equipo está conformado en su mayoría por jóvenes que irán teniendo su oportunidad. Tengo jóvenes concejales y representantes a la Cámara. La mayoría de ellos son menores de 40 años y está Juan Carlos Wills, que está en los 40.

Me parece que deben mirar la otra cara de la moneda: una experiencia de 30 años donde hemos sacado adelante proyectos de desarrollo, impulsando el empleo, que ha sido nuestra obsesión. Hemos tenido una trayectoria limpia y por estar 30 años en el Congreso no tenemos que dar el paso al costado. Me siento con fuerza para seguir luchando y no voy a abandonar el barco en este momento que el país necesita ideas para defender la democracia.

La muestra de lo que implica la experiencia está en que yo propuse aumentar la inversión aplazando el pago de servicios de la deuda y la mayoría no sabía que podíamos hacer eso. Muchos decían que ya habían aprobado el monto y no sabían qué íbamos a hacer. Simplemente les dije que era un traslado: reducir el gasto del gobierno, que lo redujimos en un billón de pesos, y el resto aplazar la deuda. Llegamos a un presupuesto de casi 70 billones, que es el presupuesto más grande de la historia de Colombia.

Ya que usted comenta esa situación, ¿están llegando sin preparación los congresistas?

No quería decir eso. Lo que quiero decir es que la experiencia de 30 años me da para que pueda expresar ese tipo de cosas y en algunos otros casos preguntar cómo se hace. Nadie llega sabiéndolo todo. Incluso hay congresistas en comisiones económicas que saben mucho más que yo. Pero en 30 años se aprenden algunas cosas.

Con su trayectoria, ¿cómo ve esos proyectos que piden limitar el paso por una Cámara a solo dos períodos?

No creo en esa reforma, porque eso también coarta la democracia. No estoy en esa orilla. Pero sí estoy en la orilla de varias reformas al Congreso. Entre esas están la congelación de salarios, que no tengamos esos recesos tan grandes y que por ley tengamos más sesiones semanales. Hay semanas en que a veces solo hacemos dos plenarias y dos comisiones cuando deberíamos estar mínimo en cuatro de cada una. También quiero que por ley se vuelva un esquema de transparencia que yo impulsé mucho cuando fui presidente del Senado entre 2017 y 2018 y fue que mediante un app en el celular usted puede mirar qué sesiones se están desarrollando, si los senadores ya contestaron el llamado a lista o están ausentes, y cuáles votaciones se han realizado. Eso es darle transparencia al Congreso. Yo lo hice pero no entiendo cómo lo eliminaron y ahora deberíamos establecerlo.

Ya que habla de la tecnología, ¿volvería a reactivar la virtualidad del Congreso?

Hay que dejarlo mixto definitivamente. Todavía no hemos salido de la pandemia y no sabemos qué nos espera. Vienen nuevas cepas y hay gente que estaría contagiada y puede aislarse y no falta a sesión por medio de métodos virtuales. Incluso hay otras afecciones que incapacitan y se podría asistir de forma virtual. De manera que eliminar la virtualidad al 100% sería un error.

¿Cuáles son las banderas que llevará al Senado para este 2022-2026?

Lo primero es tratar de llevar Ingreso Solidario hasta 2023 y que llegue a los $200.000 Ahí hay cuatro millones de familia pero hay que ver cómo estará la pobreza en diciembre para que ingresen algunas familias adicionales. Queremos el subsidio de transporte para los jóvenes que tengan cupos para la educación pública superior y sean estratos 1,2 y 3. En materia de educación también tenemos una propuesta enorme que es equipararnos en educación con los países de la OCDE. Uno mira a los Tigres Asiáticos y tenían un crecimiento similar al nuestro hace unos 40 años pero ellos hicieron la apuesta para la educación superior pública y privada para crecer anualmente 7% u 8%. Aunque hemos aumentado el presupuesto en educación, tenemos que dar un salto más grande. A menor presupuesto en educación hay más desempleo. También tengo iniciativas en la línea de generación de empleo como profundizar los microcréditos para que el microempresario no tenga que recurrir a los gota a gota. También hay programas para que nos convirtamos en vigías ambientales y otro para sancionar y frenar los abusos de las aerolíneas.

¿El Partido Conservador perdió el norte ideológico y ahora es solo de avales?

Avales a la presidencia casi no hemos entregado, solo ahora (risas). No, el Partido Conservador ha sido pionero en temas como los ambientales con Misael Pastrana Borrero, los códigos de Trabajo con Mariano Ospina Pérez y hemos sido pioneros en programas como Familias en Acción y otros del agro. De manera que estamos muy conectados con las regiones, somos una bancada de líderes regionales que no figuran en las encuestas, pero por los que votan siempre. Somos un partido disciplinado, de líderes regionales y de campesinos. Somos orgullosamente ejecutores.

Laureano Acuña está siendo señalado de compra de votos. ¿Aunque existe la presunción de inocencia, no cree que este debería dar un paso al costado mientras las investigaciones?

No estoy en el directorio este año y, como ha dicho, está el tema de la presunción de inocencia. He escuchado a Laureano que se ha defendido y es una decisión muy difícil. Hasta ahora tiene una investigación preliminar y no podemos decirle que dé un paso al costado, pero que el día de mañana lo exoneren. Además, no hay elementos jurídicos para revocar un aval. Y reitero, somos muy respetuosos de la presunción de inocencia.

En hechos similares fue el escándalo de hace cuatro años de Aida Merlano por compra de votos. ¿Les costará en estas elecciones estos casos?

No, el partido actuó inmediatamente con la expulsión y no podemos predecir el futuro, pero hemos escuchado la defensa de Laureano y ha tenido sustento. De manera que hay que darle el beneficio de la duda y que se defienda. Ya el pueblo sabrá si lo elige o no.

¿Estas situaciones no demuestran que se dan avales y no se hace el seguimiento a quien se le entregan?

No, el partido es absolutamente riguroso en eso. Vamos a todas las ventanillas de todas las ías -Registraduría, Contraloría, Fiscalía- para ver si tienen investigaciones y cuando aparecen no entregamos los avales. Doy fe de que el partido es supremamente riguroso. Además, no somos los únicos en esas situaciones. Uno conoce el pasado judicial, pero no el futuro.

Hablando de las elecciones, ¿cree que habrá una gran transformación en el Congreso ante la posible llegada masiva de alternativos?

Soplan vientos de cambio en el Congreso, algunos que he mencionado y otros que pueden incomodar. El Congreso debe hacer la lectura, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Creo que los alternativos van a avanzar en el Congreso, pero están lejos de ser mayoría. Los partidos que somos gobierno seremos la mayoría en las urnas el 13 de marzo.

En un escenario centro-Pacto Histórico en segunda vuelta, ¿se plegaría a alguna de estas opciones?

Voto centro. Pero es un caso muy hipotético, porque estoy absolutamente convencido de que alguien del Equipo por Colombia va a la segunda vuelta. Y ese va a ser David Barguil. Ha repuntado en las encuestas e incluso está por encima de la mayoría de candidatos. Estoy seguro que va a ser la coalición que más votos alcanzará, y la de centro será la de menos. De manera que en segunda vuelta veremos a Equipo por Colombia y Pacto Histórico.

Usted ha sido tradicionalmente cercano al gobierno de turno: Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque, pero hablando del Pacto Histórico, ¿se ve usted en la oposición?

Ya hice oposición en el gobierno de Samper. Fue una oposición dura y no me inquieta eso. Si es necesario, haremos oposición y trataremos de convertirnos en diques para que no se ahuyente la inversión nacional y extranjera. Allí estaremos en oposición como en el gobierno Samper.