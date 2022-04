Sobre Gustavo Petro, Francia Márquez y su promesa firmada de no expropiación

Gustavo Petro y Francia Márquez firmaron un nuevo compromiso de “no expropiación”. El documento fue firmado en la Notaría 17, que hace parte de la localidad de San Cristóbal.

“Dentro del respeto profundo por la constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. NO expropiaré. No voy a expropiar nada ni nadie”, se lee en el documento. Según el candidato presidencial, su campaña ha sido constantemente atacada con información falsa.

La firma de este documento implica que, de incumplir su compromiso, incurriría en el delito de falso juramento (art. 442 Código Penal). Sin embargo, expertos han señalado que no es un compromiso vinculante debido a que no hay un tercero que firme como parte de ese acuerdo notariado.

Además, Gustavo Petro aseguró que la firma del documento no consiste en un acto formal de campaña.