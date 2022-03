VotoPorEllas, la campaña de organizaciones de mujeres para impulsar a candidatas

Para estas elecciones se presentaron 1.128 candidaturas de mujeres, de más de 2.800 inscritos a Congreso.

Si el Congreso tiene una conformación 80% hombres y 20% mujeres es porque también hubo una mayoría de colombianos y colombianas que votaron preferentemente por los candidatos masculinos. A esa corresponsabilidad busca apuntarle la campaña de Sisma Mujeres #VotaPorEllas, con la que quiere animar a la ciudadanía a conocer aspirantes mujeres de todos los espectros políticos y a que les den su voto.

“Aunque no hay listas paritarias, porque aún no hay una decisión de la Corte Constitucional sobre el nuevo Código Electoral, la campaña surge para hacerle un llamado a la sociedad para que se haga partícipe de estos procesos de la paridad, porque en sus manos también está la paridad”, dijo Linda Cabrera, directora de Sisma Mujeres.

Para la organización, la paridad no solo les corresponde a los partidos, sino a los votantes. “Tenemos que reconocernos como sociedad discriminatoria porque elegimos a un Congreso del 80%”, recuerda Cabrera.

La campaña parte de presentar a 20 candidatas al Congreso, de partidos y movimientos de todas las tendencias políticas, y de preguntarles por qué Colombia debería votar por las mujeres este 13 de marzo.

“Excluyendo sus diferencias políticas, todas hicieron un llamado común a la sociedad para que apoyen a las mujeres, como una necesidad de promover y avanzar en la participación política inclusiva. Ese punto en común hace fuerte el llamado e interpela a la sociedad sobre la forma cómo está votando”, apunta Cabrera.

Pese a que la campaña tiene este enfoque, las organizaciones de mujeres no eximen a los partidos políticos de su responsabilidad y compromiso. Para estas elecciones, se esperaba que una gran mayoría presentara listas 50-50, en consonancia al debate público y político que se dio en el marco del Código Electoral, a finales de 2020, en el que se incluyó la paridad. Esto no pasó.

“Los partidos le pidieron a la Corte que demorara el fallo porque no querían cumplir la paridad. No quiero generalizar, pero hay unas colectividades que no garantizan la participación política de las mujeres. Y hay otros movimientos que hicieron una tarea interesante de listas cremalleras encabezadas por mujeres. Esos son los avances que la sociedad debería evaluar, qué posición les dan a las mujeres dentro de sus partidos, para tener también un criterio de cómo votar”, agregó la directora de Sisma Mujeres.

Las listas a Senado en las que las mujeres son cabeza de lista son las del Nuevo Liberalismo (Mábel Lara), Partido de la U (Catherine Ibarguen); Colombia Justa-Libres y Mira (Ana Paola Agudelo); Estamos Listas (Elizabeth Giraldo); y SOS Colombia (Carolina McCornick).

Lo ideal es que el Congreso 2022-2026 sea conformado 50% hombres y 50% mujeres, sin embargo, faltan adoptar medidas mucho más decididas dentro de los partidos para que esto sea así, como listas cremalleras, mujeres cabeza de listas, financiación a las campañas y formación en temas de publicidad, marketing, entre otros.

Como los partidos no dieron ese paso decisivo para estas elecciones, en la ciudadanía recae la oportunidad de que su voto haga la diferencia y contribuya a cerrar las brechas entre hombres y mujeres, para que el Congreso sea un espacio reflejo de la conformación poblacional de Colombia. Por eso, Sisma Mujeres y la Red Nacional de Mujeres invita a los y las colombianas a votar por ellas.