Vuelve y juega: Iván Duque una vez más arremetió contra Gustavo Petro

El presidente Iván Duque y el senador y candidato presidencial Gustavo Petro disputaron la segunda vuelta de las elecciones de 2018. Foto: Archivo

El presidente de la República debería estar por encima de las discusiones políticas y más en el debate sobre la persona que lo sucederá en la Casa de Nariño. No ha ocurrido así con el presidente Iván Duque, quien no cesa de opinar o dedicar parte de sus discursos a hablar sobre la campaña presidencial. Aunque varios congresistas de oposición ya denunciaron al mandatario por presunta participación indebida en política, este viernes, una vez más, criticó a Gustavo Petro.

Sin mencionarlo, como ya es la constante, el presidente Duque respondió a un mensaje que el candidato presidencial del Pacto Histórico escribió en Twitter, en el que señaló a algunos generales de “estar en la nómina del Clan del Golfo”. “Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, escribió puntualmente Petro hace dos días.

Pero solo hasta este viernes Duque se refirió al tema en la presentación del congreso de Asofondos. A pesar de que no tenía nada que ver con el tema, Duque inició su intervención afirmando que “es importante separar los roles en la democracia”. Agregó que “un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares señalándolos de cómplices del narcotráfico” y que si “cualquier persona, y más un congresista que ostenta una responsabilidad política, tiene una acusación de ese nivel que tenga la gallardía de denunciarlo ante los tribunales”.

En pocas palabras, Duque, en clara alusión a Petro, pidió no atacar a las fuerzas militares o por lo menos hacer acusaciones por medio de redes sociales. “No pretenda hacer política enlodando la institucionalidad que todos los días pone su vida al servicio de los colombianos”, mencionó Duque durante su presentación, añadiendo que en una democracia debe haber más responsabilidad por parte de quienes son elegidos por el voto de la ciudadanía.

“Si el senador cualquier acusación la tiene que hacer ante los tribunales porque son muchos los hombres en este país que diariamente dan su vida por protegernos a todos nosotros y el que viola la Constitución y la ley se somete a ella, pero no pueden hacerse acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad no pueda tener una respuesta”, enfatizó el mandatario.

Por último, Duque señaló a Petro de manejar un doble rasero, al aludir que en muchas declaraciones de campaña no se sabe si habla como candidato o como senador. “Que no se trate de utilizar dos sombreros de cara los debates electorales, porque quién lanza esas acusaciones, ¿un senador o un candidato?” preguntó Duque, antes de ponerse como ejemplo al haber renunciado al congreso apenas ganó la consulta de la derecha, “para poder opinar libremente como candidato y no utilizar doble sombrero de utilizar una curul para atacar y después cuando responden la institucionalidad sentarse como víctima eso tampoco es democracia”.

Las palabras del jefe de Estado se suman a la ya larga lista de comentarios en contra de la campaña de Petro. Antes había reprochado las propuestas sobre pensiones, petróleo y educación, cuestionando los planteamientos del candidato de izquierda. Esa seguidilla de referencias a Petro, sin nombrarlo, llevaron al senador Iván Cepeda (Polo Democrático) a denunciar al presidente Iván Duque, así como a siete alcaldes municipales, por presuntamente intervenir en política.

De acuerdo con el senador de oposición, Duque habría hecho supuestos pronunciamientos públicos de manera reiterada “que evidencian, con nitidez”, su intención de perjudicar electoralmente al candidato Gustavo Petro. Por ello, alegando que ha faltado a la prohibición constitucional y legal de intervenir en política, el congresista interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Para Cepeda, por la manera en que ha realizado sus intervenciones, se evidencia que su conducta “ha sido dolosa, toda vez que, sabiendo que no puede intervenir en política, ha acudido a engaños para tratar de eludir su responsabilidad, evitando mencionar el nombre del candidato”. No obstante, alegó que Duque alude a las ‘3P’ y a la ‘P’, cuando se refiere a Petro y a sus propuestas, “para seguidamente criticarlas, deslegitimarlas e incluso mentir sobre ellas”.