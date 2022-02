“Yo apoyo a Petro, pero no por ser el mejor, sino el menos malo”: Gilberto Tobón

Gilberto Tobón cuestionó la llegada de César Gaviria al Pacto Histórico. Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Por muchos años, Gilberto Tobón Sanín fue reconocido en el medio académico de Medellín como catedrático de la Universidad Nacional en dicha ciudad. Desde hace poco más de dos años, su nombre pasó a los círculos nacionales por el programa de televisión ‘Nos Cogió la Noche’, por el canal Cosmovisión. Aunque es un canal con una audiencia bastante reducida, sus polémicas posiciones, cargadas de un fuerte lenguaje, fueron cogiendo fuerza en redes sociales. Llegó a ser considerado como un influencer de la izquierda.

“Aquí la industria no tiene peso. ¿Sabe que sí tiene peso? El narcotráfico, las rentas de la coca, esa es la que alimenta la economía de esta sociedad”, fueron algunas de las posiciones que posicionaron a Tobón en la opinión de algunos de los sectores y lo llevaron a recibir la cabeza de lista de Fuerza Ciudadana, a pesar de tener nula experiencia en la política electoral. En entrevista con El Espectador, Tobón dejó ver esa acidez que lo caracteriza y tuvo una visión bastante crítica del Pacto Histórico, coalición a la que iba a aspirar hasta que se definió que sus listas serían cerradas. Además, confirmó que su apoyo es para Petro, aunque no lo convence del todo, y contó que uno de sus proyectos principales será la cadena perpetúa para los corruptos.

¿Por qué dar el salto de la academia y los espacios de opinión a la política electoral?

Porque soy un ciudadano profunda y radicalmente indignado. El país se ha convertido a lo largo de los años en un narcoestado. Es uno de los más corruptos y violentos del mundo. La política está hecha una verdadera decadencia. Los políticos llegan a los cargos de representación popular a enriquecerse y a saquear los recursos del Estado. Y esa situación calamitosa desde el punto de vista económico, político y moral me llevó, después de 40 años de estar en la docencia, a rechazar ese hecho a través de las redes, la radio y la televisión. Fue cogiendo tal fuerza que en un momento determinado más de 600.000 personas me estaban siguiendo y me pedían que pasara de la indignación a la acción y decidí a mi edad, 73 años, lanzarme al senado.

¿Cuál es el capital político de Gilberto Tobón?

Redes, las personas que me siguen y creen en mí. Son muchas, pero sé y soy consciente de que no todos votan. Pero este es el primer experimento a escala nacional de una candidatura con base en redes sociales. Los demás tienen maquinarias, sedes, grupos de trabajo, pero yo solo tengo un movimiento que me respalda que es Fuerza Ciudadana. Es muy importante, avanzado y muy alternativo. Comparto una ideología con ellos, pero yo lo que hago es un experimento con redes.

¿No cree que es muy difícil querer salir de una a ser senador cuando su departamento, Antioquia, está dominado por el tradicionalismo?

Sí, pero entonces soy candidato al Senado y estoy en la circunscripción nacional. Yo tengo más seguidores en Bogotá que en Medellín y así también en Cali y Barranquilla. O sea, le estoy apostando a una madurez relativa de las personas que están en las redes y que escuchan mis opiniones y las comparten.

¿Por qué Fuerza Ciudadana y no el Pacto Histórico?

Tuve una divergencia de principios con el Pacto Histórico, y la hice pública. Estuve de acuerdo cuando Gustavo Petro me invitó a estar en él, pero le advertí que si la lista era cerrada, no iba a haber cama para tanta gente. Después fue así, ocurrió como pensaba. Entonces dije públicamente que lista cerrada ha habido los últimos 200 años y no es democrática y yo no estoy de acuerdo. Entonces con Fuerza Ciudadana tuvimos un enfoque similar de que las listas debían ser abiertas y así lo estaos haciendo. Yo soy cabeza de lista pero en una lista abierta.

¿Pero tener dos listas que dicen estar afiliadas al Pacto Histórico no quita votos?

Nosotros no le vamos a quitar votos a Petro, porque los votos de él son de gente muy disciplinada que lo sigue. Nosotros tenemos un programa propio de 15 puntos que hemos difundido en el país, y es de reforma y transformación social. Algunos de esos puntos son renta básica, lucha contra la corrupción, defensa del Estado autonómico, nacionalización de la salud, defensa del medio ambiente -no retórico sino real-, estamos por la transformación total de la cultura política del país. Es todo un programa de transformación.

Particularmente comulgo mucho con la renta básica. Si hubo billones para el capital financiero, que le entregó el binomio de oro, Duque-Carrasquilla, durante la pandemia, por qué no hubo plata para las personas, para las pequeñas empresas y pymes. Solo hubo plata para los grandes capitalistas. ¿Será que porque las comisiones son sagradas?, como dicen los americanos.

Ya que habla de cambiar la cultura política, ¿no cree que el Pacto Histórico está incurriendo en los mismos vicios de esta?

Es evidente que la izquierda debía hacer pactos con el centro, pero hay pactos de pactos. Había sectores del Partido Liberal con los que se podía hacer acuerdos, pero ya pactar con la cúpula de ese partido, con un expresidente que está probado que es un neoliberal, un clientelista taimado como César Gaviria, hace que la política se pragmatice demasiado. Puede que la historia demuestre que esa alianza es un error.

¿Eso quiere decir que ve la llegada de César Gaviria al pacto como peligrosa?

Para mí, la llegada de Gaviria al Pacto es peligrosa para las reformas sociales. Es un neoliberal. Es un amigo del gran capital, siempre lo ha sido. Es hábil como ninguno y un político muy pragmático.

Desde el Pacto, Gustavo Bolívar ha dicho que si Petro no sale elegido, él no asume, ¿pasaría algo similar con usted o haría oposición?

Mi compromiso es estar en la oposición. No voy a renegar como Pedro hizo con Cristo. Apoyo a Petro, pero no porque sea el mejor, sino el menos malo. Mucho menos malo que Fajardo, que Fico, que Gaviria y el carepuño de Óscar Iván Zuluaga. Él es mucho menos malo que todos esos personajes que ya están probados en la política nacional. Sí lo apoyo, y lo más factible es que salga. Pero, si no sale, no voy a renunciar como senador. Admiro mucho a Gustavo Bolívar y respeto que diga que no se posesiona si Petro no gana. Pero yo sí me posesionaría, porque mi proyecto es con Fuerza Ciudadana.

Además del Pacto, ¿está dispuesto a apoyar a otro en segunda vuelta?

No lo sé. No puedo responder por ello.

¿Entraría al Congreso con ese mismo tono polémico de sus espacios de opinión?

Obvio, los pongo de testigos: si me ven acomodándome en el Senado, denúncienlo y yo renuncio. No me voy acomodar a esa cueva de Alí Baba y cuarenta ladrones, que no son cuarenta sino 80. No me voy a callar. Voy a denunciar a todos los corruptos y delincuentes de cuello blanco que están allá.

¿Cuál será el primer proyecto que radique Gilberto Tobón?

Voy a radicar un proyecto para imponer cadena perpetúa intramural a los corruptos y que les fiscalicen todos los medios. Intramural, no vuelven a salir de la cárcel. También una reforma radical a la justicia, porque el aparato judicial está corrupto. Debemos basarnos en la meritocracia. Si un juez civil municipal y un fiscal local son capaces y honrados, deben ascender. No debemos dejar que en las altas cortes haya figuras corruptas.

¿Pero no está cayendo en el mismo populismo punitivo que el gobierno Duque impulsó con la cadena perpetúa contra los violadores de menores de edad?

Eso no es populismo punitivo. Díganle como quieran, pero es que hay que encarcelar a esa gente de por vida. Son un peligro social y hacen daño a la sociedad entera robando ls recursos del Estado. Hay que hacer eso. El parlamento no me va a apoyar porque muchos de ellos son corruptos y puede afectarlos. Pero tengo que hacerlo, no me puedo quedar callado.

¿No queda mal que la lista de Fuerza Ciudadana la promocionen como la de Carlos Caicedo cuando está en ejercicio como gobernador?

Eso es problema de algunos de los que están haciendo política. Guardo mucha admiración por Carlos Caicedo, que ha enfrentado el paramilitarismo en su región y la corrupción y las mafias. Para eso se necesita mucho valor y es un gran gobernante. Nunca lo he puesto como ejemplo de nada en mi campaña, pero su obra hay que admirarla. Es un tipo con mucho porvenir político, pero eso ha dado pie a que algunos imprudentemente hagan su campaña así y le puedan generar problemas a él. Pero él no lo ha pedido. Fuerza Ciudadana tiene sus directivas y nunca nos lo han pedido.

Si se va al Magdalena se puede observar que los colores del partido son iguales a los de la imagen del departamento y es muy similar el lema al del Gobierno. ¿No están jugando al filo de la participación irregular en política?

No, miren. La fuerza de ellos es el Magdalena y el Caribe. Si usted tiene una fortaleza en su casa, pues usted no va a buscar la del vecino. Uno exalta su ejemplo. No veo nada malo que tomen de ejemplo el Magdalena. Ellos transformaron ese departamento y la fuerza de ellos es el Caribe. Hay que recordar que el Caribe ha irrumpido muchas veces en grandes movimientos en el país. No olviden que la independencia comenzó desde allí y la ciudad Heroica fue Cartagena. Además, nosotros defendemos un proyecto de estado autonómico porque no está asfixiando el centralismo bogotano.

Hablando de ese centralismo, el gobierno de Caicedo ha sido muy atacado por el gobierno. ¿Trabajaría en algo desde el legislativo para contrarrestar esos ataques?

Claro. Es que a la Constitución hay que hacerle grandes transformaciones. La destruyeron con 42 o más reformas. El país es manejado por caciques políticos retardatarios. Hay que combatir el centralismo con unas reformas constitucionales y promocionar un estado autonómico. Lo intentaré desde el parlamento.

¿No es un mal mensaje que en la lista de ustedes esté Hollman Morris, cuando este ha sido cuestionado por cargos de violencia de género y acoso?

A mí no me corresponde estar juzgando la conducta personal de las personas. Soy un ciudadano con la suficiente cultura para no dejarme arrastrar por el apasionamiento de esa corriente tan radical que es el feminismo, que está transformando totalmente la cultura mundial y las relaciones entre pareja. Está trastornando las cosas a unos niveles que, psicoanalíticamente hablando, van a ser muy complejos. No tengo nada que ver con eso. Creo que fue absuelto por la Fiscalía y la pregunta no la puedo responder yo. Hollman es un político que tiene una vocación y no me siento incómodo al lado de él. No hago política con cacería de brujas.

La izquierda ha enarbolado la bandera anticorrupción y alejarse de la política tradicional, ¿pero lo que ha ocurrido en el último tiempo no le quita esa autoridad a este sector?

Izquierda y derecha son señales de tránsito en el 2022, eso es lo que es. La lucha es entre fascistas totalitarios y demócratas, sean liberales o radicales. Yo soy un demócrata radical que está en contra del Estado autoritario y policiaco, como lo es el colombiano. Entonces, no me quita el sueño eso de izquierda y derecha. Tienen razón, hay personas que se dicen de izquierda y son corruptas y están los de derecha, que casi todos hacen corrupción. Ese no es el punto. Si hay gente de izquierda corrupta, que sea sancionada. Y de derecha también, pero es más complejo porque están en el poder.

En su propuesta habla de acabar con los fueros, ¿pero eso no pondría a los congresistas en la órbita de una Fiscalía que podía serles favorable?

Es que quitarles el fuero implica también que haya jueces especiales que los juzgue. Además hay que transformar a la Fiscalía, porque es otro ente corrupto desde que se fundó. Aquí la conducta de los grandes simios es la imitación. Nosotros lo que hicimos fue copiar la conducta de la fiscalía estadounidense, pero lo hicimos mal. Todo lo copiamos mal. Una Fiscalía nombrada por un presidente que normalmente es corrupta, pues normalmente nombra un fiscal de bolsillo y la corte, también corrupta, se lo acepta a cambio de puestos.

¿Qué es lo que le queda de campaña para usted?

Va a seguir siendo de redes, no tengo otra forma.

¿Pero no hay otra estrategia?

Sí, estoy recorriendo el país. Estoy tratando de hacer un mensaje puerta a puerta. Pero el problema es que eso exige muchos recursos y mi candidatura no los tiene, en comparación a los de otros. Para sacar un valla tengo que hacer mucho esfuerzo y es un desgaste. Estoy trabajando con el convencimiento de la gente, que ya lo logré en las redes, pero no me hago ilusiones de que voy a tener una votación alta. Pero, ojalá tenga el apoyo de los jóvenes que siguen en las redes.