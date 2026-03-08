Salga a votar: aquí está todo lo que se juega en las urnas este 8 de marzo en Colombia

La institucionalidad en plano defiende el proceso electoral y la democracia en Colombia ante los embates del oficialismo y la oposición. Este 8 de marzo se vota por un nuevo Congreso y tres consultas. Foto: Procuraduría

Las elecciones de este domingo son cruciales, tanto por el Congreso que se elige como por la prueba de legitimidad que afrontará el sistema electoral en medio de un relato oficialista con el que se intentó –sin pruebas– poner en duda su idoneidad. Además, la izquierda se juega su continuidad en un escenario de poder que antes no había conquistado y la derecha busca recuperar los espacios que perdieron en las urnas; y todo en medio de una institucionalidad que cerró filas para defender el necesario y tradicional relevo de mandato que cada...