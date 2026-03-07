¿A qué hora abren los puestos de votación y hasta qué hora se puede votar el 8 de marzo?

Puesto de votación en Corferias, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2018 segunda vuelta. Foto: Cristian Garavito

Este domingo se elegirán los congresistas que representarán al país durante los próximos cuatro años, además de los ganadores de las consultas interpartidistas que tendrán un lugar en la primera vuelta.

Si votará en estas elecciones del domingo, recuerde que la jornada de votación comienza a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 4 de la tarde. Si después de esa hora está en la fila y entregó su cédula al jurado de votación, así cierre el puesto, podrá ejercer su derecho al sufragio.

Aunque puede ingresar al recinto hasta unos minutos antes de las 4:00 p. m., la recomendación de expertos electorales es no dejar el voto para el último momento: los puestos suelen llenarse entre las 3:00 y las 3:30 de la tarde.​

Antes de que abra la jornada para los ciudadanos, los jurados de votación deben estar en su mesa desde las 7:00 a. m. para preparar los materiales y organizar el proceso. En estas elecciones habrá 862.392 personas designadas como jurados de votación en 13.493 puestos instalados en todo el territorio nacional. Su tarea es garantizar el buen desarrollo del proceso, contar los votos y diligenciar las actas de cada mesa, conocidas como formularios E-14. Solo en Bogotá estarán habilitados 1.083 puestos de votación para esta jornada.

Cuando se acerque a la urna, los jurados le entregarán los tarjetones de Cámara y Senado, pero le informan al elector que está disponible la tarjeta de consultas y el ciudadano decide si la pide o no. De solicitar el tarjetón de las consultas, solo puede votar en una de ellas: Consulta de las Soluciones, Gran Consulta por Colombia y Frente por la Vida.

