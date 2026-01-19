Registraduría avala firmas de De La Espriella, Caicedo y otros tres: ya van 15 certificados

Felipe Córdoba, Abelardo De La Espriella y Carlos Caicedo obtuvieron el aval para ser candidatos presidenciales por firmas. Foto: Archivo Particular

La Registraduría dio a conocer los nombres de las últimas candidaturas avaladas por firmas para participar como movimientos significativos de ciudadanos en la elección presidencial, que tendrá lugar el próximo mes de mayo.

Entre los avalados en la tarde de este lunes están Abelardo de Espriella, Carlos Caicedo, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Sondra Macollins y Daniel Palacios. Ellos se suman a Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Vicky Dávila y otros cinco aspirantes que ya habían sido avalados al inicio del año.​

La Registraduría también informó que seis aspirantes no cumplieron el número de firmas requerido y, por tanto, no obtuvieron el aval para tener un lugar en el tarjetón del próximo 31 de mayo. Entre los que no lograron ser aprobados están Henry Martínez y Alexander Henao.

Los candidatos superaron el umbral de 630.000 firmas necesarias para obtener el aval y participar en la elección. En su mayoría, entregaron entre 1 y 2 millones de firmas, a excepción de Abelardo de la Espriella, quien superó los 4,7 millones y se convirtió en el candidato que más rúbricas ha presentado ante la Registraduría para obtener el aval, aunque ya contaba con la aprobación de Salvación Nacional.

La Registraduría tenía plazo hasta el 21 de enero para avalar todas las candidaturas inscritas por firmas; sin embargo, publicó los resultados dos días antes de que se cumpliera ese plazo. A finales de diciembre, 21 aspirantes se presentaron ante el ente electoral y reunieron 28 millones de firmas para buscar el aval y competir por la presidencia. De ese grupo, solo 15 candidaturas fueron aceptadas por la Registraduría.

Esta es la lista de los 15 candidatos que recogieron el número mínimo de firmas y podrán participar para ser el sucesor del presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño.

Vicky Dávila​ David Luna​ Mauricio Cárdenas​ Aníbal Gaviria​ Santiago Botero​ Mauricio Lizcano​ Claudia López​ Luis Gilberto Murillo​ Juan Daniel Oviedo​ Abelardo de la Espriella​ Carlos Caicedo​ Carlos Felipe Córdoba​ Leonardo Huerta​ Sondra Macollins​ Daniel Palacios

