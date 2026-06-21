Colombia se decantó por la “patria milagro”: así asume el nuevo presidente

Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla. Superó a Iván Cepeda con cerca de 248.000 votos. Foto: Santiago Ramírez Marín

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente se dio en un país profundamente dividido. Una nación tan polarizada que la diferencia que le sacó en el preconteo a Iván Cepeda no supera los 250.000 votos, lo que puso al oficialismo y a la campaña perdedora a buscar cómo se recorta esa distancia en la fase de escrutinios.

Pero hoy Colombia tiene un jefe de Estado electo. Si bien la victoria legal solo se da cuando los jueces de la República culminen su trabajo de confirmación de resultados, que prometen será veloz, lo cierto es que el...