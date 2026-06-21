Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia se decantó por la “patria milagro”: así asume el nuevo presidente

Abelardo de la Espriella ganó en el preconteo con más de 12,9 millones de votos, derrotando a un establecimiento que actualmente lidera la izquierda. Su relato de fuerza y simbolismo tendrá el reto de unir a un país polarizado. Esto está en juego.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Valero y María José Barrios Figueroa
22 de junio de 2026 - 03:15 a. m.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla. Superó a Iván Cepeda con cerca de 248.000 votos.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla. Superó a Iván Cepeda con cerca de 248.000 votos.
Foto: Santiago Ramírez Marín

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente se dio en un país profundamente dividido. Una nación tan polarizada que la diferencia que le sacó en el preconteo a Iván Cepeda no supera los 250.000 votos, lo que puso al oficialismo y a la campaña perdedora a buscar cómo se recorta esa distancia en la fase de escrutinios.

Pero hoy Colombia tiene un jefe de Estado electo. Si bien la victoria legal solo se da cuando los jueces de la República culminen su trabajo de confirmación de resultados, que prometen será veloz, lo cierto es que el...

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

PremiumEE

Gustavo Petro

Estados Unidos

Registraduría

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.