Derecha e izquierda cierran filas en consultas de marzo: alianzas reconfiguran mapa político

El nuevo mapa político se configura con las consultas de marzo: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Luis Gilberto Murillo luchan por la Presidencia. Foto: Archivo Particular

Tan solo 16 días del año bastaron para que todas las miradas fueran puestas en una emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, un controvertido aumento del salario mínimo y un giro en la política mundial que se ideó desde Washington y que ya tuvo impacto directo en la Casa de Nariño. Todo ello dejó en segundo plano la carrera presidencial que ya está próxima a su primera parada el próximo 8 de marzo —mismo día de las elecciones al Congreso— y en la que cerca del 50 % de candidatos serán depurados. Las alianzas...