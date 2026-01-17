Logo El Espectador
Derecha e izquierda cierran filas en consultas de marzo: alianzas reconfiguran mapa político

El tarjetón de la primera contienda electoral en el que se depurará cerca del 50 % de los candidatos a la Presidencia ya toma forma, mientras las alianzas se siguen consolidando. La Gran Consulta por Colombia de la oposición anunció tres nuevos nombres, mientras que el oficialismo y su Pacto Amplio preparan nuevos aterrizajes. Fajardo, De La Espriella, Murillo y López hacen eco en esos sectores.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
17 de enero de 2026 - 01:05 p. m.
El nuevo mapa político se configura con las consultas de marzo: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Luis Gilberto Murillo luchan por la Presidencia.
Foto: Archivo Particular

Tan solo 16 días del año bastaron para que todas las miradas fueran puestas en una emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, un controvertido aumento del salario mínimo y un giro en la política mundial que se ideó desde Washington y que ya tuvo impacto directo en la Casa de Nariño. Todo ello dejó en segundo plano la carrera presidencial que ya está próxima a su primera parada el próximo 8 de marzo —mismo día de las elecciones al Congreso— y en la que cerca del 50 % de candidatos serán depurados. Las alianzas...

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

pedrito opinador(59003)Hace 10 minutos
POr sus obras se conoce: Comparen los personajes de la Gran Encuesta por Colombia y los de otras encuestas o candidatos satelites. En la de extrema izquierda tenemos a farcepeda, rara barrera, pinturica acabatodo y en la de centro-derecha tenemos a la gran paloma, Cardena, Pelaza, etc, en si son un equipo de trabajo, quien quede hay tien un gabinete de lujo. asi que la invitacion para recuperar el Pais es votar Paloma que vuela muy, pero muy alto
