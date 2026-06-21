“Aquí está tu tigre”: así fue el día en que De la Espriella se convirtió en presidente

Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla. Foto: Santiago Ramírez Marín

“Colombia, aquí está tu tigre, aquí está tu presidente”, fueron las primeras palabras de Abelardo De la Espriella en la Ventana al Mundo. Desde el icónico monumento del Malecón del Río en Barranquilla dio su primer discurso el presidente electo de Colombia. Con la brisa del río Magdalena, miles de personas esperaban con camisetas y gorras de la selección; banderas con tigres y el “Firme por la Patria” como lema principal. Muchos llegaron a pie y otros tantos en caravanas de varios sectores de la capital del Atlántico y la región Caribe, todos...