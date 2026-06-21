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“Aquí está tu tigre”: así fue el día en que De la Espriella se convirtió en presidente

En una tarima a seis metros de altura, en su atril de cristal, el nuevo presidente de Colombia dio su discurso de victoria, en medio de ruidos del oficialismo que clama por el escrutinio, y en una ciudad pintada de amarilla demostrando su apoyo. Estas fueron las últimas pisadas del “tigre” antes de conocer los resultados y las emociones que lo rodearon en la capital del Atlántico.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
22 de junio de 2026 - 03:12 a. m.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados en Barranquilla.
Foto: Santiago Ramírez Marín

“Colombia, aquí está tu tigre, aquí está tu presidente”, fueron las primeras palabras de Abelardo De la Espriella en la Ventana al Mundo. Desde el icónico monumento del Malecón del Río en Barranquilla dio su primer discurso el presidente electo de Colombia. Con la brisa del río Magdalena, miles de personas esperaban con camisetas y gorras de la selección; banderas con tigres y el “Firme por la Patria” como lema principal. Muchos llegaron a pie y otros tantos en caravanas de varios sectores de la capital del Atlántico y la región Caribe, todos...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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