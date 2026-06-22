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22 de junio de 2026 - 12:20 p. m.

Abelardo de la Espriella presidente: este es el nuevo mandatario de Colombia

Abelardo de la Espriella ganó las elecciones con 12,9 millones de votos y devolverá el péndulo político a la derecha. El abogado de 47 años eligió a Barranquilla como su centro de operaciones durante esta campaña. Así recibió los resultados.

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Carlosé Mejía(19865)Hace 39 minutos
El principal responsable del triunfo de De la Espriella fue Petro con su ignorancia atrevida, su inmoralidad desbocada, sus resentimientos y odios, sus adicciones decadentes, su exhibicionismo infantil y esa logorrea incontenible y estúpida que lo caracteriza.
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