De la Espriella sacude campaña de la derecha y despierta tensiones por tono controversial

El precandidato Abelardo De la Espriella busca 3 millones de firmas y se abre espacio político. Un amplio sector de la oposición lo empieza a ver como un outsider que hay que saber llevar: le cuestionan su tono y otros piden no entregarle las banderas de la derecha.

Redacción Política
06 de octubre de 2025 - 12:03 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe ha recibido a Abelardo De la Espriella en su finca en Rionegro.
Foto: Archivo Particular

En medio de las divisiones de la derecha por encontrar candidato y llegar unida a las urnas, hay un aspirante que es de amores y odios y que quiere imponerse con el rótulo de ser un outsider político. Abelardo de la Espriella causó una buena primera impresión en varios partidos de oposición, pero esta se fue decolorando debido a sus polémicos pronunciamientos y el tono de su campaña. El efecto De la Espriella sacudió la campaña y así como unos dicen que se “desinflará” solo, otros piensan que no hay que perderlo de vista.

Aunque es...

