Aspiraciones por firmas entrarán en temporada de depuración: así van los precandidatos

Varios aspirantes a la Presidencia han ido alcanzando el número de apoyos requerido por la Registraduría. Otros están en aprietos y se han encontrado con unas calles que no los han respaldado como lo esperaban. Así les ha ido a Claudia López, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas y otros.

Redacción Política
30 de septiembre de 2025 - 12:09 p. m.
Precandidatos Vicky Dávila, David Luna, Claudia López y Juan Daniel Oviedo.
Precandidatos Vicky Dávila, David Luna, Claudia López y Juan Daniel Oviedo.
Foto: Archivo

La extensa lista de precandidatos que busca llegar a la Casa de Nariño el próximo año mediante firmas, y que ya supera los cien, entró en una recta final para depurar las aspiraciones que no logren el suficiente respaldo en las calles. Se vienen alianzas y renuncias que impactarán en el ajedrez político.

Mientras la izquierda lima las heridas de sus peleas internas y catapulta para la consulta interna de octubre a sus tres principales figuras presidenciales (Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero); y la derecha...

Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 18 minutos
El petro tiene asegurada la entrada a la segunda vuelta. Pero ahí es donde le van a dar sopa y seco. 14 millones de personas van a votar contra el que diga el petro.
Bukaros(25772)Hace 18 minutos
De esos que están en las fotos ni uno le sirve al país, son ambiciosos al poder, algo mas que trásfugas,
Alberto Escobar(75791)Hace 44 minutos
Los politiqueros en Colombia asquean! Son tráfugas, llenos de codicia, insensatos, etc
