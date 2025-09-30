Aspiraciones por firmas entrarán en temporada de depuración: así van los precandidatos

Precandidatos Vicky Dávila, David Luna, Claudia López y Juan Daniel Oviedo. Foto: Archivo

La extensa lista de precandidatos que busca llegar a la Casa de Nariño el próximo año mediante firmas, y que ya supera los cien, entró en una recta final para depurar las aspiraciones que no logren el suficiente respaldo en las calles. Se vienen alianzas y renuncias que impactarán en el ajedrez político.

Mientras la izquierda lima las heridas de sus peleas internas y catapulta para la consulta interna de octubre a sus tres principales figuras presidenciales (Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero); y la derecha...