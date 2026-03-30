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Abelardo De la Espriella vs. Paloma Valencia, la lucha por los votos de la derecha

En el segundo capítulo de Pescao Envenenado, el pódcast de El Espectador para hablar del espinoso camino a la Presidencia de la República, hablamos de las pugnas internas en la izquierda, la derecha y el centro, por buscar el apoyo popular.

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Joseph Casañas Angulo, Daniel Valero, Nicolás Torres García y Jessica Anguo
30 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com

Por Jessica Anguo

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