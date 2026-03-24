Adhesiones, reuniones y debates: así se movieron los candidatos a la presidencia esta semana

De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella, Claudia López y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

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A poco más de dos meses para que los colombianos elijan su nuevo presidente en las urnas, los aspirantes a llevarse las llaves de la Casa de Nariño suman nuevos nombres en sus equipos, se reúnen con sus bancadas o van a debates donde enfrentan sus visiones de país.

El candidato de Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, suma más coequiperos a su barco de campaña. En esta ocasión se anunció que, en caso de ganar, Juan José Echavarría sería su ministro de Hacienda y Crédito Público. Echavarría se viene desempeñando como director del equipo programático de la campaña presidencial y ha ocupado cargos como gerente del Banco de la República, director ejecutivo de Fedesarrollo y viceministro de Comercio Exterior.

¿Quién es Juan José Echavarría? El ministro de Hacienda de nuestro gobierno. pic.twitter.com/VhTx9jp7O9 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 25, 2026

Es la tercera adhesión que realiza el aspirante en las últimas semanas. Tras presentar a Edna Bonilla como su fórmula vicepresidencial, presentaron a la representante Jennifer Pedraza como jefa de debate y a Brigitte Baptiste como su ministra de Ambiente de llegar al poder, en medio de una estrategia por presentar a los miembros de su gabinete en medio de la campaña.

Por otro lado, el candidato de Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella, anunció el lunes 23 de marzo en un evento de Barranquilla que tendrá el apoyo del jugador del Junior, Teófilo Gutiérrez. Este equipo es propiedad de la familia Char, que controla buena parte de la política de esta ciudad, que cuenta con Alejandro Char como alcalde de la capital del Atlántico, un político al que De La Espriella le ha hecho varios guiños en su campaña.

No es el único deportista que cantó su apoyo al aspirante; también lo hicieron el futbolista Dayro Moreno y el ciclista Rigoberto Urán.

Este martes 24 de marzo, Iván Cepeda y Aida Quilcué, la fórmula que espera llevar la continuidad del proyecto del presidente Gustavo Petro, se reunieron en la sede de su colectividad con la nueva bancada del Pacto Histórico que consiguió 25 sillas en el Senado y por lo menos 30 en la Cámara de Representantes.

Nos encontramos como bancada del Pacto Histórico para fortalecer nuestro camino colectivo, afianzar la unidad y seguir consolidando la fuerza necesaria que nos permita ganar en primera vuelta en mayo.



Avanzamos con convicción, organización y compromiso, porque este proyecto es… pic.twitter.com/GikqJdyoUd — Aida Quilcué (@aida_quilcue) March 24, 2026

Entre los asistentes estuvieron nombres como el de la cabeza de lista al Senado, Carolina Corcho; el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, quien hace parte del círculo cercano de Cepeda; así como otras figuras como Alfredo Mondragón, Agmeth Escaf o María del Mar Pizarro.

Otros aspirantes a la presidencia como Paloma Valencia, Claudia López, Roy Barreras y Gilberto Murillo participaron en el debate organizado por El Espectador, en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, Dejusticia, Re-imaginemos, Trees y Oxfam.

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