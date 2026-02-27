Publicidad

Maquinarias tradicionales de los santanderes reviven pulso por acaparar poder en el Congreso

Aguilar, Villamizar, García y Cristo son los apellidos que se repiten en estas elecciones al Congreso y con los que las casas políticas de Santander y Norte de Santander se la juegan para disputar una porción del poder en las urnas el próximo 8 de marzo. Así está la disputa electoral en la región.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
27 de febrero de 2026 - 11:10 a. m.
De izquierda a derecha: el gobernador Juvenal Díaz; el senador Miguel Ángel Pinto; el senador Jonathan Pulido; el candidato Richard Aguilar; y el gobernador William Villamizar.
De izquierda a derecha: el gobernador Juvenal Díaz; el senador Miguel Ángel Pinto; el senador Jonathan Pulido; el candidato Richard Aguilar; y el gobernador William Villamizar.
Foto: El Espectador

A menos de diez días para las elecciones del próximo 8 de marzo en las que se conformará el nuevo Congreso, los juegos de poder en los santanderes se han intensificado en la recta final de cara a las urnas. 13 curules a la Cámara están en juego entre los dos departamentos que tienen un flujo de caja cercano a los COP 5 billones y en el que los hilos los mueven familias tradicionales ya consolidadas de esa región. Desde el retorno a la política nacional de los Aguilar; la red de aliados que buscan extender los gobernadores Juvenal Díaz...

