Maquinarias tradicionales de los santanderes reviven pulso por acaparar poder en el Congreso

De izquierda a derecha: el gobernador Juvenal Díaz; el senador Miguel Ángel Pinto; el senador Jonathan Pulido; el candidato Richard Aguilar; y el gobernador William Villamizar.
Foto: El Espectador
A menos de diez días para las elecciones del próximo 8 de marzo en las que se conformará el nuevo Congreso, los juegos de poder en los santanderes se han intensificado en la recta final de cara a las urnas. 13 curules a la Cámara están en juego entre los dos departamentos que tienen un flujo de caja cercano a los COP 5 billones y en el que los hilos los mueven familias tradicionales ya consolidadas de esa región. Desde el retorno a la política nacional de los Aguilar; la red de aliados que buscan extender los gobernadores Juvenal Díaz...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
