Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

La senadora Aida Quilcué será la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

El candidato a la presidencia por el Pacto Histórico anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aida Quilcué, quien sufrió un intento de secuestro a inicios de febrero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
09 de marzo de 2026 - 09:48 p. m.
Aida Quilcué
Aida Quilcué
Foto: Cristian Garavito
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aida Quilcué. La noticia la compartió a través de sus redes sociales en un video donde menciona que la decisión fue tomada en coordinación con la dirección política de su partido.

“Hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la senadora Aida Quilcué”, aseveró Cepeda.

La congresista de ese mismo partido sufrió un intento de secuestro el pasado 10 de febrero, en la vía entre los municipios de Inzá y Totoró (Cauca).

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Aida Quilcué

Iván Cepeda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.