La senadora Aida Quilcué será la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Aida Quilcué Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora Aida Quilcué. La noticia la compartió a través de sus redes sociales en un video donde menciona que la decisión fue tomada en coordinación con la dirección política de su partido.

“Hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la senadora Aida Quilcué”, aseveró Cepeda.

ANUNCIO AL PAÍS QUE MI FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL ES LA LIDERESA INDÍGENA AÍDA QUILCUÉ pic.twitter.com/aqiLR5NLND — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2026

La congresista de ese mismo partido sufrió un intento de secuestro el pasado 10 de febrero, en la vía entre los municipios de Inzá y Totoró (Cauca).

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.