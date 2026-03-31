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31 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.

Alertan que la oposición está en riesgo: tres asesinatos y cientos de amenazas en un año

Al Congreso de la República llegó un informe de 109 páginas, remitido por la Defensoría del Pueblo, que está cargado de alertas relacionadas con la falta de garantías políticas y de seguridad para los partidos de oposición a nivel nacional y regional. El caso de Miguel Uribe Turbay fue el que encendió varias alarmas.

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