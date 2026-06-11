Lanzan alertas por impacto de la desinformación en la segunda vuelta presidencial

Registraduría, Iglesia Católica y misiones de observación ponen la lupa en la desinformación como principal alerta que afectaría proceso electoral. Foto: El Espectador

En medio de la recta final para la segunda vuelta presidencial, la institucionalidad en pleno, organizaciones nacionales e internacionales de varias corrientes políticas, misiones de observación e incluso la Iglesia Católica hicieron un llamado por la creciente ola de desinformación y noticias falsas que ha copado parte de la contienda por llegar a la Casa de Nariño. El llamado es a resguardar el proceso electoral del próximo 21 de junio, en el que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia.

Y es que a 11 días de la cita a urnas,...