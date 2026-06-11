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Lanzan alertas por impacto de la desinformación en la segunda vuelta presidencial

Luego de dejar de lado los ruidos sobre un supuesto fraude electoral, el pleno de la institucionalidad ha puesto la lupa sobre la difusión de información falsa que alteraría las votaciones. Hicieron un llamado conjunto a las campañas de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, así como al Gobierno, para evitar dar eco a esos mensajes.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
11 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
Registraduría, Iglesia Católica y misiones de observación ponen la lupa en la desinformación como principal alerta que afectaría proceso electoral.
Registraduría, Iglesia Católica y misiones de observación ponen la lupa en la desinformación como principal alerta que afectaría proceso electoral.
Foto: El Espectador

En medio de la recta final para la segunda vuelta presidencial, la institucionalidad en pleno, organizaciones nacionales e internacionales de varias corrientes políticas, misiones de observación e incluso la Iglesia Católica hicieron un llamado por la creciente ola de desinformación y noticias falsas que ha copado parte de la contienda por llegar a la Casa de Nariño. El llamado es a resguardar el proceso electoral del próximo 21 de junio, en el que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia.

Y es que a 11 días de la cita a urnas,...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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conrado urrego(xybxp)Hace 1 hora
Algunos curas de publo dicen en sus ritos,no votar por satanás,cual de los dos será.
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