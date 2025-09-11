Uribe asume como la principal ficha de su partido para enfrentar al petrismo en 2026

El expresidente Álvaro Uribe quiere volver al Senado en el puesto 25 de la lista del Centro Democrático. Foto: EFE - Carlos Ortega

Álvaro Uribe Vélez está listo para regresar al Congreso de la República. Como lo anticipó El Espectador, tras varias conversaciones con su familia y sus principales alfiles, el líder del partido opositor Centro Democrático resolvió que la mejor manera de enfrentar la intención del presidente Gustavo Petro de reelegir su proyecto en 2026 es entrar directamente en la contienda electoral. El expresidente pondrá todo el capital político que lo ha llevado a ser una de las figuras más importantes de la historia política en este siglo al...