Política
Elecciones 2026
Uribe asume como la principal ficha de su partido para enfrentar al petrismo en 2026

A falta de un fallo judicial que lo libere de una condena de 12 años por fraude procesal y soborno en actuación penal, el expresidente prepara su regreso directo a la contienda electoral en busca de asegurarle 25 curules al Centro Democrático y así responder a las movidas políticas del presidente Gustavo Petro.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
11 de septiembre de 2025 - 02:05 a. m.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Álvaro Uribe Vélez está listo para regresar al Congreso de la República. Como lo anticipó El Espectador, tras varias conversaciones con su familia y sus principales alfiles, el líder del partido opositor Centro Democrático resolvió que la mejor manera de enfrentar la intención del presidente Gustavo Petro de reelegir su proyecto en 2026 es entrar directamente en la contienda electoral. El expresidente pondrá todo el capital político que lo ha llevado a ser una de las figuras más importantes de la historia política en este siglo al...

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

Ivan Vasquez ospina(24417)Hace 1 minuto
Y qué va a suceder cuando el Tribunal confirme el fallo de primera instancia?
