Tomás y Jerónimo Uribe esquivan “coqueteos” pese a incidencia en Centro Democrático

Los hijos del condenado expresidente Álvaro Uribe, Tomás (izquierda) y Jerónimo (derecha), no militan hace varios años en el Centro Democrático, pero desde la colectividad que lidera su padre hay voces que les piden que retornen a esas toldas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aunque desde hace algunos años los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo, no hacen parte oficialmente de las filas del Centro Democrático, la condena contra su padre, conocida hace dos semanas, y la agitación que se dio tras el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay han vuelto a poner sus nombres en el debate público y con cierta carga electoral.

Y no solo por haber hecho presencia en las marchas que se realizaron en varias ciudades a favor del exmandatario y en rechazo a la sentencia a 12 años de...