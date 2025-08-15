No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tomás y Jerónimo Uribe esquivan “coqueteos” pese a incidencia en Centro Democrático

Los herederos del expresidente Álvaro Uribe amplían su exposición pública. Desde el partido de su padre se oyen voces que les piden aparecer en los tarjetones de 2026, pero ellos hacen saber que se mantienen al margen. ¿Por qué?

Redacción Política
15 de agosto de 2025 - 11:03 a. m.
Los hijos del condenado expresidente Álvaro Uribe, Tomás (izquierda) y Jerónimo (derecha), no militan hace varios años en el Centro Democrático, pero desde la colectividad que lidera su padre hay voces que les piden que retornen a esas toldas.
Los hijos del condenado expresidente Álvaro Uribe, Tomás (izquierda) y Jerónimo (derecha), no militan hace varios años en el Centro Democrático, pero desde la colectividad que lidera su padre hay voces que les piden que retornen a esas toldas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aunque desde hace algunos años los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo, no hacen parte oficialmente de las filas del Centro Democrático, la condena contra su padre, conocida hace dos semanas, y la agitación que se dio tras el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay han vuelto a poner sus nombres en el debate público y con cierta carga electoral.

Y no solo por haber hecho presencia en las marchas que se realizaron en varias ciudades a favor del exmandatario y en rechazo a la sentencia a 12 años de...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Tomás Uribe

Jerónimo Uribe

Centro Democrático

Elecciones 2026

Estados Unidos

Miguel Uribe

Muerte de Miguel Uribe

Gustavo Petro

Gobierno Nacional

Congreso

PremiumEE

 

fercho(99783)Hace 25 minutos
Delincuentes y corruptos, hijos de delincuente y corrupto, y el espectador haciendo eco de ésta secuela de nepotismo y fascismo, por parte de esa familia de corruptos
micorriza(d243q)Hace 28 minutos
"No aprenden: otro montaje con falsos testigos"---- https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/no-aprenden-otro-montaje-con-falsos-testigos/
camilo ramirez(58401)Hace 37 minutos
No es que esquiven. Ese apellido tiene una carga delictiva que no pega ya. O pega en los mismos subordinados que le votan al partido del delito.
Eduardo Rodriguez(4745)Hace 37 minutos
Que pesar, ver en lo que han convertido el diario de Guillermo Cano. Una vergüenza para el periodismo estos contenidos tan pobres y manipuladores de la opinión pública
Samuel Vanegas Mahecha(22917)Hace 53 minutos
El Espectador en su papel de correa de transmisión de la ultraderecha, dejan pasar impunemente que la mayor presencia mediática de los hijos del presidiario ha sido una escalada de odio y amenazas a la institucionalidad.
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar