No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Uribe y Vargas cocinan fórmula electoral para atajar reelección del proyecto petrista

Los jefes del Centro Democrático y Cambio Radical tomarán el timón de las campañas legislativa y presidencial de sus colectividades en busca de asegurar un número de curules que le haga contrapeso a la izquierda. Sus caminos para enfrentar a un Gustavo Petro que ya está en campaña podrían cruzarse para terminar en una gran coalición de derecha.

Laura C. Peralta Giraldo y David Efrén Ortega
14 de septiembre de 2025 - 01:13 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Foto: Archivo

Los máximos líderes de la derecha, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, están por encarnar la campaña de sus colectividades, Centro Democrático y Cambio Radical, y aunque los dos no han tenido ningún tipo de encuentro, en el interior de las militancias hay un llamado para que esto ocurra y se forme una especie de muro de contención contra el petrismo y su objetivo de preservar el poder. Incluso, se alista una cita clave para mediados de septiembre entre ambas agrupaciones.

Lea:

Por Laura C. Peralta Giraldo

Periodista con enfoque de género y con interés en temas sociales, políticos y de paz. @LauraPeraltaGlperalta@elespectador.com

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

Germán Vargas Lleras

Centro Democrático

Cambio Radical

Gustavo Petro

Pacto Histórico

Elecciones 2026

 

William Velasco velez(16260)Hace 20 minutos
Los mamertos fuera para siempre del Estado, son una plaga que destruye todo y aniquila el progreso
Juan Villalobos(zpcu9)Hace 1 hora
Un perro o un caballo (al estilo Calígula) serían literalmente mejores gobernantes que Petro, ¿por qué? Porque al ser animales no hacen nada, y al no hacer nada no toman decisiones, lo cual los eximiría de cometer las estupideces diarias y muy costosas del incompetente e imbécil Petro.
  • Olegario (51538)Hace 48 minutos
    Je, je, je, duro, pero muy certero. Petro es un incompetente y hablador de ñoña, nada más.
micorriza(d243q)Hace 1 hora
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar