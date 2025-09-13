Uribe y Vargas cocinan fórmula electoral para atajar reelección del proyecto petrista

Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Archivo

Los máximos líderes de la derecha, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, están por encarnar la campaña de sus colectividades, Centro Democrático y Cambio Radical, y aunque los dos no han tenido ningún tipo de encuentro, en el interior de las militancias hay un llamado para que esto ocurra y se forme una especie de muro de contención contra el petrismo y su objetivo de preservar el poder. Incluso, se alista una cita clave para mediados de septiembre entre ambas agrupaciones.

