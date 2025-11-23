Logo El Espectador
Así busca el Estado blindar las elecciones de 2026 por amenazas a líderes políticos

Un panorama de 369 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas. La mirada está sobre la Unidad Nacional de Protección, que ya firmó un contrato de más de COP 30.000 millones para garantizar el acceso a vehículos blindados.

23 de noviembre de 2025 - 01:03 a. m.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Armando Benedetti, ministro del Interior.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Armando Benedetti, ministro del Interior.
Foto: El Espectador

Un atentado contra el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) el 14 de noviembre dejó un llamado claro a la Unidad Nacional de Protección (UNP): “He pedido personalmente reforzar el esquema, pero no lo han hecho”. El ataque de parte del ELN contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, había sido un antecedente inmediato, con disparos de arma de fuego en su vehículo mientras viajaba por la vía entre Fortul y Saravena.

Días más tarde, la reaparición de “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central...

