Así busca el Estado blindar las elecciones de 2026 por amenazas a líderes políticos

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: El Espectador

Un atentado contra el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) el 14 de noviembre dejó un llamado claro a la Unidad Nacional de Protección (UNP): “He pedido personalmente reforzar el esquema, pero no lo han hecho”. El ataque de parte del ELN contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, había sido un antecedente inmediato, con disparos de arma de fuego en su vehículo mientras viajaba por la vía entre Fortul y Saravena.

Días más tarde, la reaparición de “Iván Mordisco”, jefe de la disidencia de las Farc conocida como Estado Mayor Central...