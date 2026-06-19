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Elecciones 2026
19 de junio de 2026 - 11:00 p. m.

¿Apretarse el cinturón? La propuesta de los candidatos que no es tan fácil como suena

¿Qué tienen en común Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda además de querer la presidencia? Una promesa económica muy popular, pero que jurídicamente tiene varios vacíos. Estas son las opciones reales de los candidatos para reducir el Estado y mermar el gasto.

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Redacción Política

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