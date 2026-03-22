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Arrancaron los juegos de seducción en la carrera presidencial: así se mueven las campañas

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y, entre otros Claudia López, tienden puentes con sectores contrarios a sus posturas. Las alianzas se vuelven claves de cara a la primera vuelta. Las 14 llaves que se disputan la Casa de Nariño lanzaron sus fichas.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
22 de marzo de 2026 - 01:10 a. m.
Aspirantes a la presidencia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y su núcleo en campaña.
Aspirantes a la presidencia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y su núcleo en campaña.
Foto: Archivo Particular

La carrera por la Presidencia pasó a la encantadora fase de la seducción: se alista la rumba, el juego y el espectáculo para lograr los apoyos en busca de la victoria en urnas. Candidatos y candidatas, respaldados por sus respectivos partidos, tienen poco más de dos meses para encantar a tradicionales, independientes y otros sectores políticos que les aseguren la fuerza suficiente para lograr el objetivo. Por eso, durante los últimos 15 días se ha visto una serie de coqueteos a través de diferentes canales, con emisarios, mensajes, encuentros...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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Arrancaron los juegos de seducción en la carrera presidencial: así se mueven las campañas

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micorriza(d243q)Hace 4 minutos
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