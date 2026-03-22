Arrancaron los juegos de seducción en la carrera presidencial: así se mueven las campañas

Aspirantes a la presidencia: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y su núcleo en campaña. Foto: Archivo Particular

La carrera por la Presidencia pasó a la encantadora fase de la seducción: se alista la rumba, el juego y el espectáculo para lograr los apoyos en busca de la victoria en urnas. Candidatos y candidatas, respaldados por sus respectivos partidos, tienen poco más de dos meses para encantar a tradicionales, independientes y otros sectores políticos que les aseguren la fuerza suficiente para lograr el objetivo. Por eso, durante los últimos 15 días se ha visto una serie de coqueteos a través de diferentes canales, con emisarios, mensajes, encuentros...