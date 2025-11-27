Así busca la cúpula del Estado frenar violencia y otros riesgos para blindar elecciones 2026

El presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en reunión de elecciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Pese a que el Gobierno, la Registraduría y los órganos de control aseguran que las elecciones de 2026 están “blindadas” en materia de orden público, en los partidos y las campañas hay desconfianza frente a las medidas de protección y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos en regiones donde delinquen grupos armados y organizaciones criminales que buscan influir en el pulso político.

Las inasistencias de algunos sectores a las comisiones de seguimiento electoral, la negativa de varios aspirantes a recibir...