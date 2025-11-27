Logo El Espectador
Así busca la cúpula del Estado frenar violencia y otros riesgos para blindar elecciones 2026

La falta de recursos y los más de 350 hechos violentos contra líderes políticos en lo que va corrido del año encendieron las alarmas. La ciberseguridad es otro de los retos, por lo que la Registraduría contrató una solución de COP 41.000 millones.

Redacción Política
27 de noviembre de 2025 - 01:05 a. m.
El presidente del Senado, Lidio García, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en reunión de elecciones.
Pese a que el Gobierno, la Registraduría y los órganos de control aseguran que las elecciones de 2026 están “blindadas” en materia de orden público, en los partidos y las campañas hay desconfianza frente a las medidas de protección y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos en regiones donde delinquen grupos armados y organizaciones criminales que buscan influir en el pulso político.

