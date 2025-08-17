Del luto a la contienda: así reactivarán petrismo y uribismo sus apuestas por 2026

Petrismo y uribismo retoman campañas para elecciones 2026: estas son sus estrategias. Foto: Archivo Particular

Esta semana, cuando el primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda, inició el rito de la paz en las exequias de Miguel Uribe Turbay, el país presenció una escena inusual que bien podría verse como una representación del momento que vive la política nacional: el de la polarización al alza en medio de discursos como pólvora que han fragmentado las apuestas de consenso y amenazan con caldear aún más los ánimos en vísperas electorales.

El cardenal siguió al pie de la letra la liturgia y, tras pedirle a Jesucristo conceder “la paz y la unidad”,...