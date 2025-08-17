No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Del luto a la contienda: así reactivarán petrismo y uribismo sus apuestas por 2026

El duelo político por la muerte de Miguel Uribe se esfumó en cuestión de horas. Tras ser sepultado por su familia, izquierda y derecha cargaron sus discursos y se lanzaron a planear movidas para llegar fuertes a 2026. La campaña que se avecina será protagonizada por la polarización y el halo de una violencia que no se veía desde 1990.

David Efrén Ortega
17 de agosto de 2025 - 02:04 a. m.
Petrismo y uribismo retoman campañas para elecciones 2026: estas son sus estrategias.
Foto: Archivo Particular

Esta semana, cuando el primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda, inició el rito de la paz en las exequias de Miguel Uribe Turbay, el país presenció una escena inusual que bien podría verse como una representación del momento que vive la política nacional: el de la polarización al alza en medio de discursos como pólvora que han fragmentado las apuestas de consenso y amenazan con caldear aún más los ánimos en vísperas electorales.

El cardenal siguió al pie de la letra la liturgia y, tras pedirle a Jesucristo conceder “la paz y la unidad”,...

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Michael Myers(apgw0)Hace 1 minuto
La reelección del monigote borracho y/o del progrecirco ultracorrupto, se dará rompiendo institucionalmente al país o urdiendo un fraude como el ejecutado por el vecino con el aplauso solapado de petro. Figuras como quintero, francia o la babosa pizarro, serán peones sacrificables en esa jugada ..
Michael Myers(apgw0)Hace 6 minutos
Este gobierno mediocre no tiene mucho que mostrar, principalmente en temas clave como salud y seguridad en los cuales ha sido un fracaso dado su capricho socialista difuncional. La campaña (y el país) la manejará don armando puesto que el mesías tiene su cerebro muy reblandecido. Le darán unas agüitas de fentanilo a ver si jode un poquito menos.
Michael Myers(apgw0)Hace 38 minutos
A la campaña del progrecirco se unirá el candidato de la segunda marquetalia, el sr cepeda cuyo único logro ha sido tomar tinto con los jefes de las farc, el eln y hacerle una piñata a monsalve en la cárcel. Destaca su trayectoria de mamerto mediocre que solo se queja pero no propone ni soluciona nada.
