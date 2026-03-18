Así es ruta del gobierno Petro para fortalecer grupos indígenas en medio de pulso electoral

Resguardos indígenas de Tumaco, Nariño junto al presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro confirmó su intención de impulsar una gran asamblea de pueblos indígenas en Santa Marta, Magdalena, antes de terminar su periodo en el poder el próximo 7 de agosto. Aunque aún no se tiene una fecha definitiva para su realización, los diferentes grupos indígenas vienen tomando un mayor protagonismo en el escenario electoral por el que atraviesa el país; el paso más reciente se reflejó en la decisión del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, de designar a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué como fórmula...