Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así es ruta del gobierno Petro para fortalecer grupos indígenas en medio de pulso electoral

El presidente Gustavo Petro ha implementado, a través de contratación con diferentes instituciones del Estado, una estrategia de empoderamiento para varias organizaciones indígenas. Varios procesos son deudas históricas por saldar y otros coinciden con tiempos de campañas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
18 de marzo de 2026 - 02:05 a. m.
Resguardos indígenas de Tumaco, Nariño junto al presidente Gustavo Petro.
Resguardos indígenas de Tumaco, Nariño junto al presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro confirmó su intención de impulsar una gran asamblea de pueblos indígenas en Santa Marta, Magdalena, antes de terminar su periodo en el poder el próximo 7 de agosto. Aunque aún no se tiene una fecha definitiva para su realización, los diferentes grupos indígenas vienen tomando un mayor protagonismo en el escenario electoral por el que atraviesa el país; el paso más reciente se reflejó en la decisión del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, de designar a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué como fórmula...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Indígenas

Minga indígena

Aida Quilcué

CRIC

ONIC

Cauca

Senado

Iván Cepeda

Contratación

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.