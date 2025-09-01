No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así sacudió Vargas Lleras el escenario electoral de los partidos tradicionales

Cambio Radical quiere que su líder, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, asuma las banderas presidenciales. Los conservadores, La U y los liberales buscan su espacio y se planteó una consulta interpartidista. La elección de magistrado de la Corte Constitucional entró en la ecuación.

Redacción Política
01 de septiembre de 2025 - 11:05 a. m.
Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical y Germán Córdoba, director del partido.
Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical y Germán Córdoba, director del partido.
Foto: Óscar Pérez

El aterrizaje de Germán Vargas Lleras en Colombia –tras varios meses en Estados Unidos donde fue sometido a un procedimiento médico– significó un golpe de mesa para la alianza que los partidos tradicionales están formando. El exvicepresidente y posible precandidato presidencial se ha venido reuniendo con los militantes de Cambio Radical, su partido, para trazar la ruta hacia las elecciones de 2026 y analizar cómo potenciar su ejercicio de oposición: dos temas que no son del todo independientes entre sí.

La cita más reciente fue finalizando la...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Germán Vargas Lleras

Cambio Radical

Elecciones 2026

Partidos tradicionales

Elección magistrado

Partido Liberal

Partido Conservador

Noticias de política

Política

Precandidatos

noticias

consultas

La U

Colombia hoy

Partidos políticos

Noticias de hoy

Coaliciones

 

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 20 minutos
Ante el descuadernamiento del país, el despelote de petro, el pantano en que está hundido Colombia, Vargas Lleras, por su experiencia y carácter, es la persona que necesita el país
gloria ines alvarez valencia(68162)Hace 36 minutos
En los pantanos de la política caben todos los corruptos habidos y por haber, ahi cabe cualquiera, no importa su historial, cambio radical es tan que corrupto o mas que cualquier otro partido, alianzas con criminales, eso no importa, pareciera que la gente tampoco. Se necesitan liderazgos nuevos y frescos, que estos buitres nunca dejan acabar de nacer, porque no le dan espacio a David Luna de lo poco decente que hay en cambio radical? .
Paul Andres paulbact@gmail.com(89130)Hace 48 minutos
Jajajajaja se desayunó muy tarde este periódico! No es noticia para nadie que quieran halar a Vargas Lleras a contienda electoral, seguro lo venderán como el mesías que salvará el país. Para la izquierda está más que bien que se atomicen los votos de la derecha.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar