Así sacudió Vargas Lleras el escenario electoral de los partidos tradicionales

Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical y Germán Córdoba, director del partido. Foto: Óscar Pérez

El aterrizaje de Germán Vargas Lleras en Colombia –tras varios meses en Estados Unidos donde fue sometido a un procedimiento médico– significó un golpe de mesa para la alianza que los partidos tradicionales están formando. El exvicepresidente y posible precandidato presidencial se ha venido reuniendo con los militantes de Cambio Radical, su partido, para trazar la ruta hacia las elecciones de 2026 y analizar cómo potenciar su ejercicio de oposición: dos temas que no son del todo independientes entre sí.

La cita más reciente fue finalizando la...