Así se acomoda el poder regional para pisar con fuerza en la carrera electoral

Con una agenda enfocada en la seguridad y la autonomía territorial, un ramillete de precandidatos que tiene su capital político en el Caribe, Antioquia y el centro del país lanzó este martes una apuesta con miras a sumarse a la consulta de centroderecha que busca hacerle frente a la estrategia del petrismo para reelegir su proyecto. Estas son las claves.

Redacción Política
20 de agosto de 2025 - 12:05 p. m.
Precandidatos Juan Carlos Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa.
Precandidatos Juan Carlos Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa.
Foto: Jose Vargas Esguerra

En medio de las movidas proselitistas de quienes hoy por hoy son los principales barones de la política nacional, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, los caciques regionales no quieren quedarse por fuera de la contienda y preparan sus estructuras para ubicarse en una buena posición de cara a las legislativas del próximo 8 de marzo y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Si bien el petrismo y el uribismo aglutinan a buena parte de los clanes regionales, aún está en disputa el apoyo de varias casas de...

Por Redacción Política

