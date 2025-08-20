Así se acomoda el poder regional para pisar con fuerza en la carrera electoral

Precandidatos Juan Carlos Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa. Foto: Jose Vargas Esguerra

En medio de las movidas proselitistas de quienes hoy por hoy son los principales barones de la política nacional, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, los caciques regionales no quieren quedarse por fuera de la contienda y preparan sus estructuras para ubicarse en una buena posición de cara a las legislativas del próximo 8 de marzo y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Si bien el petrismo y el uribismo aglutinan a buena parte de los clanes regionales, aún está en disputa el apoyo de varias casas de...