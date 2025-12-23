Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Izquierda y derecha le apuntan a sus propias consultas en marzo del 2026: así se organizaron

En una misma jornada el Centro Democrático –con Paloma Valencia– anunció que se sumará a la “Gran Consulta por Colombia”, mientras que el oficialismo confirmó un “Pacto Amplio” para elegir candidato único para las presidenciales del próximo año. La primera parada será el mismo día que se elige el nuevo Congreso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
23 de diciembre de 2025 - 01:02 a. m.
La izquierda conformó el Pacto Amplio con Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras; mientras que Paloma Valencia se sumó a la Gran Consulta por Colombia. Juan Carlos Pinzón también ingresaría.
La izquierda conformó el Pacto Amplio con Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras; mientras que Paloma Valencia se sumó a la Gran Consulta por Colombia. Juan Carlos Pinzón también ingresaría.
Foto: El Espectador

Los caminos que conducen a la Casa de Nariño en 2026 empiezan a despejarse y tendrán una primera parada en las urnas el próximo 8 de marzo, mismo día en el que se elegirá a un nuevo Congreso. En la derecha y centroderecha la ruta tendrá el rótulo de “Gran Consulta por Colombia”, con ocho nombres a bordo que ya confirmaron su presencia y con la novedad que en esta participará la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. En simultáneo, el sector que busca la reelección del proyecto del presidente Gustavo Petro estará bajo el paraguas...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Paloma Valencia

Iván Cepeda

Juan Carlos Pinzón

Roy Barreras

Camilo Romero

Álvaro Uribe

Elecciones 2026

Consultas marzo

 

pedrito opinador(59003)Hace 7 minutos
Ya Paloma se hizo inalcanzable. Gana la consulta y Abelardo, si de verdad es coherente, se debe unir a Paloma.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.