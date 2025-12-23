Izquierda y derecha le apuntan a sus propias consultas en marzo del 2026: así se organizaron

La izquierda conformó el Pacto Amplio con Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras; mientras que Paloma Valencia se sumó a la Gran Consulta por Colombia. Juan Carlos Pinzón también ingresaría. Foto: El Espectador

Los caminos que conducen a la Casa de Nariño en 2026 empiezan a despejarse y tendrán una primera parada en las urnas el próximo 8 de marzo, mismo día en el que se elegirá a un nuevo Congreso. En la derecha y centroderecha la ruta tendrá el rótulo de “Gran Consulta por Colombia”, con ocho nombres a bordo que ya confirmaron su presencia y con la novedad que en esta participará la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. En simultáneo, el sector que busca la reelección del proyecto del presidente Gustavo Petro estará bajo el paraguas...