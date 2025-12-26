Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así se depuró el tarjetón presidencial en menos de dos meses: siguen 34 candidaturas

A poco más de tres meses para la primera vuelta se siguen moviendo los nombres que buscan suceder al presidente Gustavo Petro. La puja por llegar a la Presidencia seguirá siendo alterada en enero, pero sufrirá su mayor barrida en las consultas de marzo. Algunos partidos siguen contemplando nombres para llevar a la primera vuelta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
26 de diciembre de 2025 - 01:08 a. m.
Iván Cepeda liderará el Pacto Amplio en la izquierda; Sergio Fajardo no entrará en consultas; y Paloma Valencia estará en la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha.
Iván Cepeda liderará el Pacto Amplio en la izquierda; Sergio Fajardo no entrará en consultas; y Paloma Valencia estará en la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha.
Foto: Archivo Particular

La puja por llegar a la Casa de Nariño sigue en su proceso de depuración y al término de este año solo quedan 34 contendores por suceder al presidente Gustavo Petro en la Presidencia. De una baraja que llegó a rozar las 120 candidaturas, el primer barrido llegó con la conformación de las consultas que se proyectan para el 8 de marzo y la entrega de firmas ante la Registraduría. Sin embargo, este es apenas el inicio de una purga que reducirá este número antes de ese primer round en las urnas.

Se necesitaron cinco meses para que el ramillete de...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Iván Cepeda

Sergio Fajardo

Paloma Valencia

consultas marzo

Gran Consulta por Colombia

Pacto Amplio

Vicky Dávila

Gustavo Petro

David Luna

Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

 

Jorge López(60581)Hace 2 minutos
A Fajardo realmente no le interesa ser Presidente, solo está ahí por la recolección de votos. Es un distractor. Paloma Valencia del Centro es la mejorcita, pero no da la talla para ganarle a Cepeda. Le quedó servido a Cepeda un segundo periodo de la dictadura burócratica del progresismo.
Pathos(78770)Hace 3 minutos
Cualquiera menos Cepeda,un camuflado de la farcpolitica
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.