Así se depuró el tarjetón presidencial en menos de dos meses: siguen 34 candidaturas

Iván Cepeda liderará el Pacto Amplio en la izquierda; Sergio Fajardo no entrará en consultas; y Paloma Valencia estará en la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha. Foto: Archivo Particular

La puja por llegar a la Casa de Nariño sigue en su proceso de depuración y al término de este año solo quedan 34 contendores por suceder al presidente Gustavo Petro en la Presidencia. De una baraja que llegó a rozar las 120 candidaturas, el primer barrido llegó con la conformación de las consultas que se proyectan para el 8 de marzo y la entrega de firmas ante la Registraduría. Sin embargo, este es apenas el inicio de una purga que reducirá este número antes de ese primer round en las urnas.

Se necesitaron cinco meses para que el ramillete de...