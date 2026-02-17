Conservadores pelean en Tolima por sostener su hegemonía: así responden otras fuerzas

De izquierda a derecha: Santiago Barreto, Óscar Barreto, Guillermo Jaramillo, Martha Alfonso y Adriana Matiz. Foto: El Espectador

En un departamento de 1,3 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) calculado anualmente alrededor de los COP 34 billones, el Partido Conservador busca mantener su hegemonía en los 47 municipios que conforman el Tolima. Y todo en medio de un juego de poder al que El Espectador, en el recorrido del Bus Colombia por el suroccidente del país en alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, le pudo poner la lupa directamente en el territorio.

Según fuentes de esa colectividad, nada más 11 de esos 47 municipios no están bajo...