Conservadores pelean en Tolima por sostener su hegemonía: así responden otras fuerzas

El Partido Conservador controla 36 de los 47 municipios del Tolima y espera llegar a los que le faltan. Centro Democrático, Alianza Verde y Pacto Histórico buscan espacio. El Gobierno pone atención a los movimientos.

Luna Mejía Farías
17 de febrero de 2026 - 02:22 a. m.
De izquierda a derecha: Santiago Barreto, Óscar Barreto, Guillermo Jaramillo, Martha Alfonso y Adriana Matiz.
Foto: El Espectador

En un departamento de 1,3 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) calculado anualmente alrededor de los COP 34 billones, el Partido Conservador busca mantener su hegemonía en los 47 municipios que conforman el Tolima. Y todo en medio de un juego de poder al que El Espectador, en el recorrido del Bus Colombia por el suroccidente del país en alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, le pudo poner la lupa directamente en el territorio.

Según fuentes de esa colectividad, nada más 11 de esos 47 municipios no están bajo...

Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
