Elecciones legislativas: así se mueven las listas al Congreso en la derecha, el centro y la izquierda Foto: Archivo Particular

La recientas inscripciones de listas al Congreso revelan un tablero en constante movimiento de cara a las elecciones legislatias del 2026, en el que colectividades tradicionales, fuerzas de derecha e izquierdas fragmentadas buscan preservar espacios, proyectar liderazgos o evitar la erosión interna.

Este 5 de diciembre los partidos como el Conservador, Pacto Histórico, el Centro Democrático, y Cambio Radial oficializaron con las que esperan llegar al Legislativo el próximo año.

Así quedó la lista del Centro Democrático

El anuncio más sonado en la derecha provino del Centro Democrático, que optó por una lista cerrada al Senado con un mensaje de disciplina y recomposición interna.

La dirección del partido destacó el proceso interno de selección, que incluyó entrevistas, evaluaciones de perfiles y consultas regionales. Según Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, “Esta decisión reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida. La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”.

El orden definitivo quedó establecido así:

Andrés Forero – Bogotá Rafael Nieto – Bogotá Claudia Margarita Zuleta – Cesar Hernán Cadavid – Antioquia Julia Correa – Antioquia Carlos Meisel – Atlántico Christian Garcés – Valle del Cauca María Clara Posada – Antioquia Honorio Enríquez – Magdalena Josué Alirio Barrera – Meta Esteban Quintero – Antioquia Enrique Cabrales – Bolívar Óscar Leonardo Villamizar – Santander Juan Fernando Espinal – Antioquia María Angélica Guerra – Bogotá Juan Fernando Caicedo – Tolima Zandra Bernal – Boyacá Lizeth Reina – Cundinamarca José Vicente Carreño – Santander Marelen Castillo – Valle del Cauca Carolina Restrepo – Bogotá Estefanía Colmenares – Norte de Santander Amalia Salgado – Meta Camilo Gaviria – Caldas

La posición final, la número 25, quedó en manos de Álvaro Uribe (Antioquia), en un gesto que el partido considera simbólico y que buscará medir, nuevamente, el alcance electoral del expresidente.

Cambio Radical y su lista sin Vargas Lleras

En paralelo, Cambio Radical hizo pública su lista al Senado en junto a la coalición Alma, conformada por Colombia Justa y Libres, Liga de Gobernantes Anticorrupción y el movimiento Alianza Democrática Amplia. La cabeza del listado la ocupa el senador Carlos Fernando Motoa, quien asumió un rol protagónico tras la confirmación de que Germán Vargas Lleras no regresará al Capitolio.

Motoa reforzó ese relevo con una declaración directa sobre su papel dentro del partido: “Asumiré la tarea de continuar con la labor que Germán Vargas Lleras inició hace varias décadas a lo largo de las cuales aportó en temas tan importantes como la seguridad, la vivienda, la infraestructura o más recientemente, como opositor al peor gobierno que ha tenido Colombia en décadas”.

El movimiento mezcla figuras de trayectoria con liderazgos emergentes el top 10 de la plancha lo completa:

Beatriz Lorena Ríos Cuellar

Selmen David Arana Cano

Carlos Mario Farelo Daza

Didier Lobo Chinchilla

Lina María Garrido Martín

Edgardo Miguel Espitia Cabrales

Jose Luis Pérez Oyuela

Carlos Hernán Rodríguez Naranjo

Jose Nicolás Gómez Medina

Conservadores oficializaron sus listas en Cartagena

El Partido Conservador también formalizó sus listas, conformadas por 35 mujeres y 65 hombres encabezados por David Barguil, quien retorna después de un periodo fuera del Congreso. La dirigencia presentó el lanzamiento desde Cartagena con un mensaje de arraigo territorial y defensa de valores tradicionales.

La presidenta del partido, Nadia Blel, advirtió que “esta es una elección donde estará en juego la democracia, donde estarán en juego nuestras libertades, donde estarán también en juego las instituciones, pero también esos valores conservadores que siempre hemos defendido, la familia, la seguridad, las libertades”.

En la lista aparecen nombres que representan renovación, como Juan Camilo Vélez, a quien el partido mencionó como ejemplo de apertura a nuevos liderazgos. También se incluyeron figuras con amplia trayectoria conservadora, entre ellos Nadia Blel, Juan Diego Gómez, Diela Liliana Benavides, Wadith Alberto Manzur y Santiago Barreto Triana.

Así el conservatismo busca equilibrar renovación y experiencia, mientras enfrenta debates internos como la intención presidencial de Efraín Cepeda.

Partido Liberal: Lidio García lidera y María Paz Gaviria cierra

El Partido Liberal confirmó al senador Lidio García, presidente del Congreso, como cabeza de lista. Lo acompañan Fabio Amín (número 2) y el exgobernador de Santander Richard Aguilar (número 3). La casilla 100 será ocupada por María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria.

Entre los aspirantes se destacan nuevas voces mediáticas, como el influenciador Jeison Vargas, conocido como Señor Biter, asignado a la casilla 6, combinando experiencia política con presencia pública.

Coalición Ahora Colombia: Juan Sebastián Gómez al frente

La alianza entre Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad & Compromiso presentó una lista de cien aspirantes. Juan Sebastián Gómez, vicepresidente de la Cámara, ocupará la primera casilla. Otros nombres del Nuevo Liberalismo incluyen a Javier Fernández Franco (“el cantante del gol”, 22), Anastasia Rubio Betancourt (33) y María Lucía Villalba (6).

Dignidad & Compromiso aportó a la lista con figuras como Jorge Enrique Robledo y Jennifer Pedraza, esta última en la casilla 100, símbolo de renovación generacional. Mira completa la coalición con Ana Paola Agudelo (2), Manuel Virgüez Piraquive (3) y Carlos Guevara (5).

Así va la izquierda con el Pacto Histórico y el surgimiento del Frente Amplio Unitario

Las listas del Pacto Histórico para Senado y Cámara se definieron en la consulta del 26 de octubre y serán cerradas y cremallera. La lista al Senado la encabeza Carolina Corcho, seguida por Pedro Flórez, Patricia Caicedo y Walter Rodríguez (“Wally Opina”), mientras que en Bogotá lidera María Fernanda Carrascal. Sin embargo, la inclusión de Patricia Caicedo generó reparos dentro del progresismo, especialmente por el distanciamiento de su hermano Carlos Caicedo con el presidente, quien promueve su propia coalición de izquierda independiente.

Por otro lado, el Frente Amplio Unitario, que agrupa a movimientos como La Fuerza y Unitarios, inscribió una lista al Senado encabezada por Gustavo García, con figuras como Fabio Arias y Luis Carlos Leal. A diferencia del Pacto Histórico, será lista abierta. El acuerdo incluye partidos con personería jurídica y movimientos sin ella.

Una tensión adicional es la posibilidad de realizar una consulta del Frente Amplio el mismo día de las legislativas, tema que discuten figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras, Clara López y Juan Fernando Cristo. La estrategia busca consolidar el voto progresista sin fracturarlo, en la búsqueda de mantener las mayorías alcanzadas en 2022.

Con listas oficiales y alianzas, las fuerzas políticas de diversos sectores entran en una fase decisiva. Para unos, la apuesta es recuperar terreno; para otros, evitar la dispersión. Lo cierto es que el resultado de estas movidas determinará no solo la composición del Congreso, sino quién marcará el pujo electoral de cara a 2026.

