Tablero de consultas en marzo entró en fase de depuración: izquierda y derecha buscan cómo medirse

La Gran Consulta por Colombia es la primer alianza forjada para marzo del próximo año. Nombres de la derecha como Paloma Valencia y Sergio Fajardo son contemplados. La izquierda de Iván Cepeda también se mueve. Foto: Archivo Particular

El mapa electoral en la conformación de consultas y alianzas se ha desdibujado en cuestión de dos semanas por la diferencia de criterios en los múltiples sectores políticos y la ausencia de las caras con mayor acogida en las últimas encuestas de opinión. Sin Abelardo de la Espriella en la derecha, con Sergio Fajardo dispuesto a ir directamente a la primera vuelta y con la incertidumbre jurídica alrededor del frente amplio convocado por el presidente Gustavo Petro en la izquierda, otros interesados en buscar la Casa de Nariño avanzan,...