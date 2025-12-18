Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tablero de consultas en marzo entró en fase de depuración: izquierda y derecha buscan cómo medirse

Sin Sergio Fajardo ni Abelardo de La Espriella en disposición de ir a a urnas en una interpartidista, los partidos analizan acudir a nuevas encuestas. Seis aspirantes sellaron un primer acuerdo, pero los plazos aún están abiertos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
18 de diciembre de 2025 - 12:02 p. m.
La Gran Consulta por Colombia es la primer alianza forjada para marzo del próximo año. Nombres de la derecha como Paloma Valencia y Sergio Fajardo son contemplados. La izquierda de Iván Cepeda también se mueve.
La Gran Consulta por Colombia es la primer alianza forjada para marzo del próximo año. Nombres de la derecha como Paloma Valencia y Sergio Fajardo son contemplados. La izquierda de Iván Cepeda también se mueve.
Foto: Archivo Particular

El mapa electoral en la conformación de consultas y alianzas se ha desdibujado en cuestión de dos semanas por la diferencia de criterios en los múltiples sectores políticos y la ausencia de las caras con mayor acogida en las últimas encuestas de opinión. Sin Abelardo de la Espriella en la derecha, con Sergio Fajardo dispuesto a ir directamente a la primera vuelta y con la incertidumbre jurídica alrededor del frente amplio convocado por el presidente Gustavo Petro en la izquierda, otros interesados en buscar la Casa de Nariño avanzan,...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Vicky Dávila

Sergio Fajardo

Aníbal Gaviria

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

David Luna

Mauricio Cárdenas

Paloma Valencia

Iván Cepeda

Elecciones 2026

Consultas presidenciales

 

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 25 minutos
El CD no es centro y menos democrático; es fascista igual que Espriella, Dávila, Pinzón, Luna y Gaviria. En cuanto a Oviedo, que no tiene hijos, cree que los úteros de las mujeres le pertenecen al Estado; o sea, es machista, misógino y por ende violento. Un hombre que no respeta a las mujeres es un hombre muy peligroso; independientemente si es de derecha o de izquierda.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.