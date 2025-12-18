Tablero de consultas en marzo entró en fase de depuración: izquierda y derecha buscan cómo medirse

La Gran Consulta por Colombia es la primer alianza forjada para marzo del próximo año. Nombres de la derecha como Paloma Valencia y Sergio Fajardo son contemplados. La izquierda de Iván Cepeda también se mueve.
Foto: Archivo Particular
El mapa electoral en la conformación de consultas y alianzas se ha desdibujado en cuestión de dos semanas por la diferencia de criterios en los múltiples sectores políticos y la ausencia de las caras con mayor acogida en las últimas encuestas de opinión. Sin Abelardo de la Espriella en la derecha, con Sergio Fajardo dispuesto a ir directamente a la primera vuelta y con la incertidumbre jurídica alrededor del frente amplio convocado por el presidente Gustavo Petro en la izquierda, otros interesados en buscar la Casa de Nariño avanzan,...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
