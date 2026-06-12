Iván Cepeda: estos son los influencers que mueven su campaña en redes para segunda vuelta

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La palabra “remontar” se ha convertido en uno de los principales eslóganes en la campaña de Iván Cepeda durante esta segunda vuelta presidencial. El candidato oficialista obtuvo en el primer balotaje 9,7 millones de votos, pero se quedó por detrás de Abelardo de la Espriella con una diferencia cercana a los 673.000 votos. Con esa diferencia sobre la mesa, la estrategia digital ha tenido una transformación y una vez más el juego de las redes sociales toma relevancia en la intención de reelegir a la izquierda. Incluso, el senador y filósofo de...