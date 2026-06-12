Iván Cepeda: estos son los influencers que mueven su campaña en redes para segunda vuelta

El candidato presidencial Iván Cepeda.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
La palabra “remontar” se ha convertido en uno de los principales eslóganes en la campaña de Iván Cepeda durante esta segunda vuelta presidencial. El candidato oficialista obtuvo en el primer balotaje 9,7 millones de votos, pero se quedó por detrás de Abelardo de la Espriella con una diferencia cercana a los 673.000 votos. Con esa diferencia sobre la mesa, la estrategia digital ha tenido una transformación y una vez más el juego de las redes sociales toma relevancia en la intención de reelegir a la izquierda. Incluso, el senador y filósofo de...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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