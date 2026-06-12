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Iván Cepeda: estos son los influencers que mueven su campaña en redes para segunda vuelta

Con el objetivo de “remontar” en segunda vuelta, la campaña oficialista reactivó todo su andamiaje digital en el que sus principales figuras ya están consolidadas. Varias de esas caras darán un salto al Congreso, pero antes tienen la misión de impulsar la candidatura de Cepeda a la Presidencia. Segunda entrega.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
12 de junio de 2026 - 02:20 a. m.
El candidato presidencial Iván Cepeda.
El candidato presidencial Iván Cepeda.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La palabra “remontar” se ha convertido en uno de los principales eslóganes en la campaña de Iván Cepeda durante esta segunda vuelta presidencial. El candidato oficialista obtuvo en el primer balotaje 9,7 millones de votos, pero se quedó por detrás de Abelardo de la Espriella con una diferencia cercana a los 673.000 votos. Con esa diferencia sobre la mesa, la estrategia digital ha tenido una transformación y una vez más el juego de las redes sociales toma relevancia en la intención de reelegir a la izquierda. Incluso, el senador y filósofo de...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 1 hora
Creo que los tiempos no dan para remontar, el Pacto Historico tiene otros influencers como Fisico Impuro, Don izquierdo, o Beto Coral que no han podido subir su audiencia al igual que el numerp de votantes de Cepeda. Sus likes son buenos pero no extraordinarios, esa batalla digital la perdieron. Ahora que acuden a las Kpoppers al igual que hace cuatro años se encuentran con mujeres que ya maduraron y tienen otras prioridades en su agenda. Además lo bueno que puedan hacer en redes las daña Petro.
Juda(66999)Hace 2 horas
Publican los influencers de Ivan Cepeda y ¿los del Tigre Mueco? o el ¿EE hace campaña o publicidad por el Tigre Manicureado Gringo?..........
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