10 de marzo de 2026 - 10:37 p. m.
Así se sacudió el poder con la conformación de la nueva Cámara de Representantes
Tras los resultados de las elecciones del 8 de marzo, la Cámara tendrá varios cambios a partir del próximo 20 de julio. De esta forma se repartiría el poder y así sería su funcionamiento durante los próximos cuatro años.
