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En fotos: así se vivió el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella desde Buga

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tuvo su cierre de campaña en Buga, Valle del Cauca, luego de dos eventos con un fuerte componente religioso. Inicialmente el abogado de 47 años acudió a una misa de sanación en la basílica menor del Señor de los Milagros y luego, en las calles, reafirmó su apuesta por llegar a la Casa de Nariño. La jornada tuvo multitudinarias caravanas en todo el departamento, así como también otros eventos en diferentes regiones del país. “Porque José Manuel [Restrepo] y yo no vinimos a hacer la política de Siempre, vinimos a cambiar la política para siempre”, dijo el candidato a la Presidencia.

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Óscar Pérez
15 de junio de 2026 - 01:30 a. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca. Los eventos tuvieron un fuerte componente religioso en la visita a la basílica menor del Señor de los Milagros.
Foto: Óscar Pérez

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En fotos: así se vivió el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella desde Buga

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Por Óscar Pérez

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