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En imágenes: así fue el último evento de Iván Cepeda en Bogotá antes de la segunda vuelta

El candidato presidencial Iván Cepeda dio su último discurso en la Plaza de la Santamaría en Bogotá. Acompañado de congresistas del Pacto Histórico e integrantes de la Alianza por la Vida, la campaña oficialista copó nuevamente las calles en la capital colombiana horas antes de que se baje el telón para realizar eventos públicos. La meta de Cepeda es remontar los resultados de la primera vuelta durante el balotaje del próximo 21 de junio.

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Redacción Política
14 de junio de 2026 - 12:30 a. m.
Iván Cepeda cerró sus actos públicos de campaña en Bogotá. Se acompañó de las congresistas María José Pizarro, María Fernanda Carrascal y/o Esmeralda Hernández, entre otros.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En imágenes: así fue el último evento de Iván Cepeda en Bogotá antes de la segunda vuelta

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Por Redacción Política

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