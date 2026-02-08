Las elecciones se definen en caliente y sin reglas claras: así serán las consultas de marzo

Así serán las consultas del 8 de marzo en la izquierda, la derecha y el centro. Foto: Archivo Particular

La contienda política que reconfigurará el panorama del poder en Colombia, con un nuevo Congreso y un nuevo inquilino en la Casa de Nariño, no se está definiendo en debates, discursos ni con las alianzas, sino en los escritorios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de varios despachos judiciales. Sin normas precisas para las consultas y las coaliciones, el tarjetón se está moldeando a punta de fallos administrativos, tutelas y conceptos que chocan entre sí, generando incertidumbre en el debate y cuestionamientos de todas las orillas a la...