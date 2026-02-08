Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las elecciones se definen en caliente y sin reglas claras: así serán las consultas de marzo

Más de una docena de precandidatos presidenciales se medirán en las urnas este 8 de marzo, pero en el tarjetón no estarán los punteros de las encuestas. La contienda se desarrolla en medio de vacíos jurídicos y cuestionamientos al CNE. El presidente Gustavo Petro ya hizo un guiño clave.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
08 de febrero de 2026 - 01:05 a. m.
Así serán las consultas del 8 de marzo en la izquierda, la derecha y el centro.
Así serán las consultas del 8 de marzo en la izquierda, la derecha y el centro.
Foto: Archivo Particular

La contienda política que reconfigurará el panorama del poder en Colombia, con un nuevo Congreso y un nuevo inquilino en la Casa de Nariño, no se está definiendo en debates, discursos ni con las alianzas, sino en los escritorios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de varios despachos judiciales. Sin normas precisas para las consultas y las coaliciones, el tarjetón se está moldeando a punta de fallos administrativos, tutelas y conceptos que chocan entre sí, generando incertidumbre en el debate y cuestionamientos de todas las orillas a la...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Consultas

Consultas 8 de marzo

CNE

Elecciones 2026

Frente por la vida

Gran consulta

Iván Cepeda

Roy Barreras

Sergio Fajardo

Consultas presidenciales

Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella

Política

Claudia López

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

 

El observador(92674)Hace 6 minutos
Claudia Lopez esta tan quemada que va a una consulta con un desconocido como huerta, que nunca ha ocupado un cargo de elección y menos una alcaldia. Rodolfo Rincón Sosa, conocido artísticamente como “El Tunjo”, era mas conocido que huerta. y entre lopez y el tunjo hubiera sido una consulta mas equilibrada. que busca huerta? darse a conocer y burocracia para los proximos 4 años
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Los mamertos atenidos y ultracorruptos sueñan con democracia de partido único regida por un sub dictador ruidoso y delirante.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.