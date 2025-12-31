Avanza la cuenta regresiva las elecciones de 2026: así será la logística

El registrador Hernán Penagos con el tarjetón electoral para las elecciones del Senado. Foto: Registraduría

A la búsqueda por el nuevo inquilino de la Casa de Nariño le restan menos de 200 días y una baraja parcial de 34 candidatos intensifica una campaña electoral a la que le quedan dos paradas clave: las consultas del 8 de marzo y la primera vuelta del 31 de mayo. Entre tanto, desde la Registraduría se intensifican las labores para garantizar transparencia en los comicios del 2026.

El órgano dirigido por Hernán Penagos ha robustecido sus mecanismos y herramientas, con las que busca un cierre de calendario electoral sin contratiempos, además de...