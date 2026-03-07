Publicidad

“Claro que sí se van a reconocer los resultados”: ministro Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que Colombia sí cuenta con todas las garantías para que se pueda votar en paz este 8 de marzo. Explicó las dudas que aún tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro y cómo se dará seguridad en la jornada.

Daniel Valero
07 de marzo de 2026 - 05:03 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó cuáles son las dudas del presidente Gustavo Petro en torno al proceso electoral.
Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cómo está preparada Colombia para sus elecciones de este 8 de marzo?

Colombia está bien preparada, tanto institucionalmente como desde cualquier punto del Estado. Es claro que los colombianos tienen las garantías para ir a votar. El presidente solamente ha hecho unas preguntas en tres sentidos.

¿Cuáles son?

Una es por qué, como lo dijo un fallo de febrero del 2018 después de que se habían perdido 216.000 votos del Partido Mira, y tres de sus curules, siendo además un fallo del Consejo de Estado, que decía que el Estado debía tener...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
Guillermo(n5sqs)Hace 46 segundos
El problema no es si los reconocen o no. El problema es la irresponsabilidad del gobierno, el Pacto Histórico y sus voceros en "enardecer" a las personas para que eventualemnte se generen hechos de violencia durante el proceso de votación y despues en la emisión de los boletines de la Registraduría. Esa intranquilidad es imperdonable ahora.
