“Claro que sí se van a reconocer los resultados”: ministro Armando Benedetti

Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó cuáles son las dudas del presidente Gustavo Petro en torno al proceso electoral. Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cómo está preparada Colombia para sus elecciones de este 8 de marzo?

Colombia está bien preparada, tanto institucionalmente como desde cualquier punto del Estado. Es claro que los colombianos tienen las garantías para ir a votar. El presidente solamente ha hecho unas preguntas en tres sentidos.

¿Cuáles son?

Una es por qué, como lo dijo un fallo de febrero del 2018 después de que se habían perdido 216.000 votos del Partido Mira, y tres de sus curules, siendo además un fallo del Consejo de Estado, que decía que el Estado debía tener...