Benedetti por la segunda vuelta: “Si el resultado es reñido, vamos a tener problemas”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que todo está listo y con garantías de seguridad para que se vote la segunda vuelta este 21 de junio. “Los resultados se van a reconocer”, precisó el funcionario, quien agregó que la gente debe salir masivamente a votar para que independiente de quién gane entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda haya tranquilidad con el veredicto de las urnas. “Las cosas pueden terminar siendo bastante feas si no es un resultado contundente”, precisó.