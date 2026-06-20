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Elecciones 2026
20 de junio de 2026 - 01:46 p. m.

Benedetti por la segunda vuelta: “Si el resultado es reñido, vamos a tener problemas”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que todo está listo y con garantías de seguridad para que se vote la segunda vuelta este 21 de junio. “Los resultados se van a reconocer”, precisó el funcionario, quien agregó que la gente debe salir masivamente a votar para que independiente de quién gane entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda haya tranquilidad con el veredicto de las urnas. “Las cosas pueden terminar siendo bastante feas si no es un resultado contundente”, precisó.

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Daniel Valero

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Jesús Grau(40242)Hace 5 minutos
Uds son los incendiarios , que desgracia que ud fuera costeño nos hace quedar mal ,cinico
Guillermo(n5sqs)Hace 55 minutos
Igual ustedes saben que van a presentarse problemas por la actitud incendiaria del gobierno. https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/el-informe-de-inteligencia-sobre-plan-para-desatar-violencia-tras-la-segunda-vuelta-electoral-y-el-dispositivo-para-frenarlo-3565647
Carlos (63194)Hace 1 hora
Desgraciado corrupto y agitador, está preparando el terreno para que la izquierda salga a destruir el país cuando pierda, pues entonces nosotros los detendremos con nuestro voto.
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