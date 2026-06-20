20 de junio de 2026 - 01:46 p. m.
Benedetti por la segunda vuelta: “Si el resultado es reñido, vamos a tener problemas”
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que todo está listo y con garantías de seguridad para que se vote la segunda vuelta este 21 de junio. “Los resultados se van a reconocer”, precisó el funcionario, quien agregó que la gente debe salir masivamente a votar para que independiente de quién gane entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda haya tranquilidad con el veredicto de las urnas. “Las cosas pueden terminar siendo bastante feas si no es un resultado contundente”, precisó.
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