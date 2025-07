Bolívar pide a comité ético pronunciarse sobre imputados tras llegada de Quintero a consulta

Gustavo Bolívar en el lanzamiento de su precandidatura presidencial. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el lanzamiento de su precandidatura presidencial este martes, Gustavo Bolívar informó que le solicitó al Comité de Ética del Pacto Histórico que “se manifieste sobre hasta dónde podemos aceptar candidatos con imputaciones de corrupción”. La petición surge en medio de los choques y debates internos que vive la coalición frente a sus posibles aspirantes para la consulta del 26 de octubre, y a raíz de que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió participar en ella en vez de esperar al llamado Frente Amplio en marzo del próximo año.

“Pero yo no soy el partido, yo no tomo las decisiones, creo que he sido derrotado ahí y nos han dicho, con toda razón, pues que él [Daniel Quintero] no es un condenado. Yo lo que aspiraría es que antes de marzo u octubre, cuando él se presente, haya podido aclarar su situación jurídica que para mí es delicada”, dijo Bolívar en el Colegio Americano, en Bogotá.

Le recomendamos: Así se concretó en 48 horas el último pulso entre Gobierno y Congreso por comisiones

El exsenador también señaló que su postura responde a una cuestión de “coherencia política”. “En 2022 yo hice campaña contra Rodolfo Hernández porque era un imputado por corrupción, entonces me queda muy mal a mí decir ahora que, como es de nuestro lado, ahora sí valen las imputaciones de corrupción. Todo eso es algo que él debería tomar en consideración y yo de todo corazón deseo que aclare su situación, ojalá lo más pronto posible, y si puede probar su inocencia, mejor. Pero no querría caer en esa incoherencia”.

El exalcalde Quintero, junto a diez exfuncionarios de su administración, fue imputado por la Fiscalía en el caso Aguas Vivas, que involucra presuntas irregularidades en la cesión gratuita de un predio que terminó siendo usado en un proyecto urbanístico. El Juzgado 50 de Garantías de Medellín avaló la imputación por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato. Los acusados, incluido Quintero, han defendido su inocencia.

Le sugerimos: Saade consolidó su poder en 28 días y causa tensiones en el gabinete y el Congreso

Según la última encuesta de Guarumo y EcoAnalítica (7 de julio), en una consulta interna del Pacto Bolívar encabezaría la intención de voto con un 29,2 %, seguido por Quintero (20 %) y Pizarro (16,7 %). También figurarían el senador Iván Cepeda (10,7 %), Corcho (8,8 %) y Muhamad (5,2 %). Otros nombres como Camilo Romero (3,3 %) y Carlos Caicedo (2 %) completaban ese listado. Sin embargo, no todos ellos han expresado su deseo de unirse a la consulta -Cepeda, Romero y Caicedo-.

Bolívar y Quintero, quienes liderarían la intención de voto dentro de esa baraja, llegan a la carrera con fricciones a cuestas. El primero con la precandidata Pizarro y el segundo con sectores que no ven con buenos ojos que una figura ajena a la izquierda pura reciba el aval del movimiento.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.